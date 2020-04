Danke sagen und etwas zurückgeben. Das wollen die Mitarbeiter des Brauereigasthofs in Aying. Bis zu 500 Osterlämmer oder Hasen backen und verschenken sie. "Es ist eine Mutmachaktion, mit der wir die Helfer dieser Tage belohnen wollen", sagt Melanie Zehetmeier, Leiterin für Vermarktung und Verkauf.

"Wir wollten gemeinsam als Betrieb etwas beitragen", sagt sie. Im Nähen von Mundschutzmasken seien sie nicht so gut, dafür umso besser im Kochen und Backen. Das Osterlamm gilt als Symbol der Auferstehung. Gerade in der aktuellen Situation mit dem Coronavirus könne das den Menschen wieder Kraft geben, sagt Zehtemeier.

Die Lämmer und Hasen sollen eine Aufmerksamkeit für alle sein, die sich gerade für andere engagieren oder bei denen sich Menschen gerne bedanken würden. "Wir sind aber auf die Mithilfe angewiesen, dass die Leute uns sagen, wem man damit eine Freude machen könnte", sagt Zehetmeier. Bis zum Gründonnerstag können beim Brauereigasthof kostenlose Bestellungen für Osterlämmer oder Hasen aufgegeben werden. Am Karsamstag um zehn Uhr steht das Gebäck dann zur Abholung bereit. Laut Zehetmeier können auch Lämmer für den Eigenbedarf bestellt werden, dann werden jedoch neun Euro pro Gebäck berechnet, die an soziale Einrichtungen in der Umgebung gespendet werden.

Erst am Gründonnerstag wird Melanie Zehetmeier gemeinsam mit den Köchen und Azubis backen, "damit wir alles so frisch wie möglich haben", wie sie sagt. Der Rührteig wird nach einem Spezialrezept von Bankettchefkoch Tobias Franz gemacht mit einigen unerwarteten Zutaten wie beispielsweise Limetten. Die maximale Stückzahl hat der Betrieb zwar anhand des Platzes in der Backstube und der Anzahl der Backformen berechnet, trotzdem wird die Aktion eine Herausforderung für Zehetmeier: "Ich persönlich habe bisher höchstens einmal 30 Osterlämmer gebacken, 500 habe ich auch noch nie gemacht aber das kriegen wir zusammen hin."

Trotz der Menge versuche der Betrieb das Personalaufkommen in der Backstube wegen des Coronavirus so gering wie möglich zu halten. An den nötigen Abstand haben die Mitarbeiter auch bei der Gebäckübergabe gedacht. Die Haus- und Hofdruckerei produziert Grußanhänger, auf denen jeder, der ein Gebäck abholt, eine persönliche Notiz für den Beschenkten hinterlassen kann. So kann das Präsent einfach vor der Haustür abgestellt werden.

Wer ein Lamm oder einen Hasen vor der Tür findet, kann sich anschließend mit einem Foto und dem Hashtag "ayingerosterlamm" in den sozialen Medien bedanken. "Dann kommen die Lämmer wieder in großer Herde auf Instagram zusammen", sagt Zehetmeier.