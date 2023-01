Das Jubiläumsjahr ist eigentlich am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangen, aber im Sinne künstlerischer Freiheit ist ein poetischer Nachklang sicher gerechtfertigt: Der in Aying lebende Autor Florian Fritz liest am Freitag, 3. Februar, im Rahmen des Veranstaltungsprogramms "1250 Jahre Helfendorf" im Gasthof Fellner aus seinem Buch "Helfendorfer Farbtupfer". Im lyrischen Fokus stehen Ortsteile und Jahreszeiten der früheren Gemeinde, die seit 1978 zu Aying gehört und 772 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Der Autor, der auch schon den Hauptort Aying mit einem Gedicht- und Fotoband gewürdigt hat, wird an diesem Abend von einem musikalischen Duo unterstützt: Gitarrist Wolfgang Stamm und Michl Wöllinger am Schlagzeug wollen die launigen Verse klangvoll untermalen. Die Veranstaltung im neuen Saal im Gasthaus Fellner beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Helfendorfer Verse sind in einem mit Fotos bebilderten Büchlein zusammengefasst, das am Ort erworben werden kann.