Ursprünglich hatte die überparteiliche Initiative S7 Ost plus, die sich unter anderem für einen zweigleisigen Ausbau der S-Bahnlinie 7 und einen Zehn-Minuten-Takt bis zur Station Höhenkirchen-Siegertsbrunn ausspricht, nicht vorgehabt, sich in den Kommunalwahlkampf einzumischen. Da sich nun aus Sicht der Initiative seit der Landtagswahl beim S-Bahn-Ausbau jedoch zu wenig getan hat, gibt das Bündnis seine Zurückhaltung auf. "Die Bürgerinnen und Bürger entlang der Verdrusslinie S7 haben von leeren Versprechungen die Nase voll und fühlen sich vom Freistaat ein weiteres Mal an derselben herumgeführt", teilt die Sprecherin Nortrud Semmler in einer Presseerklärung mit.

Konkret geht es der Initiative zum Beispiel um jene "Geisterzüge", die immer am Nachmittag zwischen 15.47 und 17.47 Uhr an der Endstation Kreuzstraße in Richtung München starten und ohne anzuhalten bis Höhenkirchen-Siegertsbrunn durchfahren. Zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember sollte sich das laut S7 Ost plus grundlegend ändern; der bayerische Verkehrsminister Hans Reichart (CSU) habe eine "Öffnung bisheriger Leerfahrten für den Fahrgastbetrieb" zugesagt. Mittlerweile sei jedoch nur noch die Rede davon, dass die Züge in Aying einen Halt einlegen, die übrigen vier Stationen zwischen Kreuzstraße und Höhenkirchen-Siegertsbrunn würden auch künftig nicht bedient. Aus dem Ministerium sei nur zu erfahren gewesen, dass Zeitgründe gegen einen Halt an allen Bahnhöfen sprächen.

"Das ist insofern überraschend, als die S-Bahnen ab Kreuzstraße um 6.47, 7.47 und 8.47 Uhr an allen Stationen halten und noch immer rechtzeitig in Höhenkirchen-Siegertsbrunn ankommen, wo sie dann allerdings keine vier Minuten, sondern nur noch eine Minute auf den Gegenzug warten müssen", so Nortrud Semmler.

Unmut gibt es bei der Initiative auch aus anderen Gründen: So sei trotz der Versprechen der früheren Verkehrsministerin Ilse Aigner und von Ministerpräsident Markus Söder (beide CSU) bislang weder beim zweigleisigen Ausbau der S7 noch bei der Taktverdichtung für die Strecke bis Aying etwas vorangegangen.