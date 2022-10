Von Stefan Galler, Aying

Erstmals nach zweijähriger Pause hat in Aying am verlängerten Wochenende wieder eine Bräu-Kirta mit Festzelt stattgefunden. Mit einem Standkonzert am Maibaum und einem Trachten-Festzug zum Zelt begann bereits am Donnerstag das fünftägige Programm, am gestrigen Montag endete es mit einem Kesselfleischessen mit den Gmundner Dorfmusikanten. Zwischendurch nutzte der Putzbrunner CSU-Bundestagsabgeordnete Florian Hahn die traditionsreiche Veranstaltung, um ein neues Forum für politischen Austausch zu etablieren: Der Internationale Sekretär der CSU, wie sich Hahn seit einiger Zeit nennen darf, lud zur ersten Diplomatenkirchweih. Dazu besuchten auf seine Einladung hin gleich mehrere Konsuln anderer Länder die Bräu-Kirta. Mit dabei waren Dragomir Dimitrov aus Bulgarien, Ian-Tsing Joseph Dieu aus Taiwan, Mehmet Günay aus der Türkei, Arten Hanku aus Albanien, Nobutaka Maekawa aus Japan, Vassilios Gouloussis aus Griechenland und Yuriy Yarmilko aus der Ukraine.

Gemeinsam fuhr die Gruppe mit der Kutsche aufs Festgelände, ließ sich Mittagessen und Bier im Festzelt schmecken, verfolgte dabei das Kinder-Schuhplatteln der Gaugruppe Holzkirchen und holte sich anschließend ein paar Eindrücke vom Ochsenrennen auf der Brauereiwiese. Doch der gesellschaftliche Aspekt stand nicht alleine im Mittelpunkt. Noch vor dem Besuch der Kirta wurde "getagt, diskutiert und gearbeitet", wie Hahn sagt. Als Gastredner war Timothy Liston, seit Juli 2021 US-Generalkonsul in München, ins Tagungshotel gekommen. "Schwerpunkt war der Krieg in der Ukraine und die aktuellen tektonischen Verschiebungen in der internationalen Politik", so Hahn, der die positive Resonanz der Teilnehmer zum Anlass nehmen möchte, die Diplomatenkirchweih zu einem festen jährlichen Termin am Rande der Ayinger Bräu-Kirta zu machen: "Eingeladen sind alle Generalkonsulate, deren Länder EU, Nato und im weitesten Sinne der westlichen Wertegemeinschaft angehören", sagt der Bundestagsabgeordnete.