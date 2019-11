Die Erschließungsstraße nördlich des Osterholzfelds in Großhelfendorf hat jetzt auch einen Namen: "Unterfeld". Ohne lange Diskussion einigten sich die Mitglieder des Ayinger Gemeinderates am Mittwochabend auf diesen Namen für das kurze Straßenstück, das als Ortsstraße gewidmet ist. Dass Straßennamen und Hausnummern nicht nur für Postboten wichtig sind, sondern auch für Telefongesellschaften, erfuhren die Teilnehmer und Besucher der Sitzung von Bürgermeister Johann Eichler (Parteiunabhängige Wählergemeinschaft Helfendorf). Wenn nur ein Trafohäuschen einen Telefonanschluss brauche, dann gehe ohne Name und Hausnummer gar nichts, berichtete Eichler. Der nicht ernst gemeinte Vorschlag eines Sitzungsteilnehmers: "Dann nennen wir die Straße halt Telekom-Straße", wurde nicht weiter verfolgt, löste aber Heiterkeit aus in der ersten Sitzung des Gemeinderats im neuen Sitzungssaal im Bürgerhaus.