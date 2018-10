19. Oktober 2018, 21:58 Uhr Aying Einsatz von E-Books

Die Gemeindebibliothek Aying informiert zum "Tag der Bibliotheken" am Mittwoch, 24. Oktober, über den Einsatz von E-Book-Readern und über Digitales Lesen. Sie stellt die eigene E-Ausleihe in der Bibliothek vor. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der Aula der Grundschule Aying in der Glonner Straße 11, Großhelfendorf. Sie richtet sich an Jugendliche und Erwachsene jeden Alters, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Eigene Geräte können mitgebracht werden.