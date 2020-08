Die Ayinger Gemeindebücherei ist wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Diese sind am Montagabend von 18 bis 20 Uhr, am Dienstag von 9.30 bis 11.30 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr und am Donnerstag von 15 bis 18 Uhr. Bücher können auch per E-Mail bestellt und zu den Öffnungszeiten kontaktlos vor der Bücherei abgeholt werden. Nach Absprache besteht zudem für Personen aus Risikogruppen und Familien in Quarantäne weiterhin die Möglichkeit, sich innerhalb des Gemeindegebiets kostenlos Medien nach Hause liefern zu lassen. Außerhalb der Öffnungszeiten können die Medien über eine Rücknahmebox vor der Bücherei abgegeben werden. Nähere Informationen sind zu finden auf der Homepage unter: www.buecherei-aying.de.