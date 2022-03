Die Ayinger bestimmen in direkter Wahl erstmals Vertreter für den neu ins Leben gerufenen Behindertenbeirat. Alle Ortsansässigen über 18 Jahre sind aufgerufen, sich an der Wahl zu beteiligen, die am Mittwoch, 11. Mai, von 19 Uhr an im Bürgerhaus stattfinden wird. Der vom Gemeinderat im vergangenen Oktober beschlossene Beirat soll Anlaufstelle für alle Menschen mit Behinderung in der Gemeinde werden. Mit der Einrichtung des Gremiums komme die Gemeinde der UN-Behindertenrechtskonvention nach und ermögliche allen Bürgern aktive Teilhabe am Gemeindeleben, teilt das Rathaus mit. Bürgermeister Peter Wagner (CSU) ruft auf: "Machen Sie mit."

Selbst kandidieren können Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, die wahlberechtigt sind und einen Grad an Behinderung von mindestens 30 haben. Auch Angehörige oder gesetzliche Betreuer von Behinderten können laut Vorgaben der Gemeinde Fachleute auf dem Gebiet sein. Die Wahl kann stattfinden, wenn mindestens zehn Wahlberechtigte teilnehmen. Die Wahl ist dem Rathaus zufolge erfolgreich, wenn mindestens drei Personen gewählt sind. Wer Fragen zur Wahl hat, der kann sich telefonisch unter 08095/90 95 11 an das Rathaus wenden oder auch per E-Mail an gemeinde@aying.de.