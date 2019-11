Die Bewegung "Fridays for Future" ruft für Freitag, 29. November, wieder zu einem generationenübergreifenden Klima-Aktionstag auf. Drei Tage vor Beginn der internationalen Klimakonferenz in Madrid werden weltweit wohl wieder Millionen Menschen auf die Straße gehen und ihre Regierungen zum Handeln auffordern. Die Gruppe "Aying for Future", hinter der die Ayinger Klimainitiative 29++, der Bund Naturschutz Aying sowie die S-Bahn-Initiative S7-Ostplus stecken, ist wieder dabei. Die Kundgebung am Münchner Königsplatz beginnt um zwölf Uhr. Abfahrt ist um 10.27 Uhr ab Großhelfendorf, 10.29 ab Peiß., 10.31 Uhr ab Aying, 10.34 Uhr ab Dürrnhaar. Treffpunkt: letzter Wagen.