Der Fahrer des Traktors wurde so schwer verletzt, dass er nun im Krankenhaus gestorben ist.

Vier Tage nach dem schweren Unfall mit einem Traktorgespann in Aying ist der 17 Jahre alte Fahrer seinen Verletzungen erlegen. Der junge Mann aus dem Landkreis Ebersberg hatte am vergangen Dienstagnachmittag in Aying bei der Kartoffelernte geholfen.

Als er bremste, um einem entgegenkommenden anderen Traktor Platz zu machen, fuhr der beladene Anhänger auf seine Zugmaschine auf und warf diese um. Der 17-Jährige stürzte vom Traktor und wurde vom Anhänger überrollt. Er wurde notärztlich versorgt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Münchner Klinikum gebracht. Dort ist er nach Angaben der Polizei am Samstag gestorben.