Ein 19-Jähriger mit einer Axt hat am Mittwoch in Ismaning einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Angaben des Münchner Präsidiums wurde der Polizei gegen 14.30 Uhr über den Notruf berichtet, dass der Mann auf dem Bahnhofsplatz Passanten bedrohe. Als die Beamten mit mehreren Streifenwagen anrückten, flüchtete der 19-Jährige. Wie sich herausstellte, hatte er mehrere Passanten um Zigaretten angeschnorrt und dabei eine etwa 75 Zentimeter lange Spaltaxt hinter sich hergezogen. Als die Beamten den 19-Jährigen schließlich stellten, hatte er die Axt nicht mehr bei sich; sie wurde später in einem Bach beim Mühlanger gefunden. Der junge Mann aus dem Landkreis München ist der Polizei bereits wegen Diebstahls, Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte bekannt. Aufgrund seines auffälligen Verhaltens wurde er in ein Krankenhaus gebracht, dabei bedrohte und beleidigter er die eingesetzten Polizeibeamten.