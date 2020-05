Sein Drogenkonsum ist einem 30-Jährigen aus Unterhaching offensichtlich nicht gut bekommen. Der Mann war am frühen Sonntagmorgen von der Polizei in der Nähe des Landschaftsparks dabei erwischt worden, wie er im Gebüsch einen Joint rauchte. Um zu verhindern, dass der Unterhachinger noch fuhr, stellten die Polizisten vorsorglich den Schlüssel seines Autos sicher, das er mit laufendem Motor abgestellt hatte. Den Schlüssel durfte er am nächsten Tag wieder bei der Unterhachinger Polizei abholen, was er auch tat. Im Laufe des Montags fuhr er dann nach Angaben der Beamten mit dem Auto bei der Inspektion vor und bat um einen Drogentest - er sei sich nicht sicher, ob er aufgrund eines Joints vom Vorabend schon wieder fahren dürfe. Tatsächlich verlief der Schnelltest positiv. Nun kam der Unterhachinger nicht mehr mit einer Präventivmaßnahme davon, denn die Fahrt aufs Revier war bewiesen. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und leitete ein Verfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ein.