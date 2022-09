Folgenschwere Kollision am Autobahnkreuz

Ein 84-Jähriger wird schwer verletzt in seinem Auto eingeklemmt. Die Polizei sucht Zeugen, um den Unfallhergang zu klären.

Ein 84 Jahre alter Autofahrer aus München ist am Donnerstagabend bei einem Auffahrunfall am Autobahnkreuz München-Süd schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben befuhr der Mann mit seinem Mercedes gegen 21.30 Uhr die mittlere von fünf Fahrspuren auf der A 8, um auf die A 995 Richtung Giesing zu wechseln. Ein von hinten kommender 65-Jähriger aus der Gegend von Holzkirchen übersah das Auto des Münchners laut Polizei wahrscheinlich komplett, da er nahezu ungebremst und mit deutlich höherer Geschwindigkeit mit seinem Jaguar auf dieses auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge auf die zwei linken Fahrstreifen geschleudert und kamen dort t zum Stehen.

Der 84-jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und war bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte nicht ansprechbar. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Klinikum nach München gebracht, die Schwere der Verletzungen war zunächst unklar. Der 65-Jährige kam mit leichteren Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge sind jetzt schrottreif - der Sachschaden wird auf insgesamt 50 000 Euro geschätzt. Die Autobahn musste für den Einsatz eines Rettungshubschraubers etwa 30 Minuten komplett gesperrt werden. Neben Polizei und Rettungskräften war die Feuerwehr Brunnthal und die Autobahnmeisterei Holzkirchen im Einsatz.

Da Unfallhergang und -ursache bislang nicht eindeutig geklärt sind, sucht die Autobahnpolizei Holzkirchen (Telefon 08024/9073-0) Zeugen. Sie will Insbesondere wissen, ob die beteiligten Fahrzeuge vorher aufgefallen sind und mit welcher Geschwindigkeit sie zum Unfallzeitpunkt fuhren.