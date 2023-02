Bei einem Auffahrunfall auf der A8 in Richtung München kurz vor dem Autobahnkreuz München-Süd sind am Sonntagnachmittag zwei Personen leicht verletzt worden. Im dichten Reiseverkehr erkannte ein 40-jähriger Österreicher zu spät, dass der Fahrer des Wagens vor ihm, ein 29 Jahre alter Münchner, bremsen musste. Beim folgenden Aufprall wurden beide Autos so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 13 000 Euro. Die beiden Fahrzeugführer erlitten jeweils leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst am Ort versorgt. Die Beifahrerin des 29-Jährigen blieb unverletzt, ebenso die beiden Kinder des Unfallverursachers. Zur Bergung der Fahrzeuge war der rechte Fahrstreifen für etwa eine Stunde gesperrt, der daraus resultierende Stau reichte bis an die Anschlussstelle Holzkirchen zurück.