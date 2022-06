Von Bernhard Lohr, Landkreis München

Detailansicht öffnen Der Teenager ignorierte die Haltesignale der Polizei. (Foto: Friso Gentsch/dpa)

Die Polizei hat es am Wochenende mit mehreren alkoholisierten Autofahrern zu tun gehabt, wobei ein 16-Jähriger aus dem Landkreis Dachau den Beamten am frühen Sonntagsonntagmorgen alles abverlangte. Er lieferte sich in Fahrtrichtung München mit einer Streife der Autobahnpolizei Holzkirchen eine halsbrecherische Verfolgungsjagd, bevor auf einem Parkplatz im Gewerbegebiet Taufkirchen-West gestellt werden konnte. Wenige Stunden davor hatte die Autobahnpolizei bereits einen 19-Jährigen, der ebenfalls aus dem Landkreis Dachau kommt, auf der A8 in Richtung Salzburg gestoppt, weil er wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Wie sich zeigte, hatte der 19-Jährige mehr als zwei Promille Alkohol im Blut.

So betrunken war 16-Jährige nicht. Dafür war hochgefährlich, was er sonst auf der Autobahn anstellte. Er fiel zunächst anderen auf, die dort früh am Sonntag gegen 4.50 Uhr fuhren, weil er in Schlangenlinien fuhr und teilweise mit 200 Stundenkilometern raste. Ein Zeuge meldete sich bei der Polizei, klemmte sich gegen 4.50 Uhr hinter den Wagen und hielt mit der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd Kontakt. Polizisten der alarmierten Autobahnpolizeistation Holzkirchen nahmen die Verfolgung auf. Teilweise mussten sie laut Polizeibericht dabei mit Tempo 240 hinter dem Flüchtigen herfahren.

Wie es weiter heißt, ignorierte der 16-Jährige die Aufforderungen anzuhalten. Es kam mehrfach beinahe zu Unfälle mit anderen Fahrzeugen. Die wilde Jagd endete dann im Gewerbegebiet, wo der Verfolgte zunächst mit etwa 90 Stundenkilometern in verkehrter Richtung in einen Kreisverkehr fuhr. Auf einem Parkplatz habe der Fahrer noch versucht, sich aus der Affäre zu ziehen, indem er mit einem anderen im Wagen den Platz am Steuer tauschte, was die Beamten aber beobachtet hätten.

Bei dem 16-Jährigen wurde schließlich ein Alkoholwert von mehr als 0,8 Promille festgestellt, auch der Beifahrer hatte getrunken, lag aber knapp darunter. Den Teenager erwarten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs, Verbotenen Fahrzeugrennens und mehrerer Geschwindigkeitsverstöße. Auch der 19-Jährige, der gegen Mitternacht gestoppt wurde und zwei Promille intus hatte, muss mit einem Strafverfahren und Fahrverbot rechnen.

Bei einem 20-jährigen Autofahrer aus Grasbrunn fragten sich die Polizeibeamten, als sie ihn am Samstag gegen 11.30 Uhr aufhielten, ob er schon am Vormittag mit O,8 Promille hinterm Steuer saß oder noch, weil er vielleicht in der Nacht zuvor tief ins Glas geschaut hatte. Den Beamten fiel bei der allgemeinen Verkehrskontrolle in Grasbrunn sofort starker Alkoholgeruch auf, der sowohl vom Fahrer ausging als vom ganzen Innenraum des Wagens ausdünstete. Dem Grasbrunner steht eine Geldbuße von 500 Euro ins Haus, dazu zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot von einem Monat.