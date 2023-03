Als äußerst schwierig hat sich am Mittwochmittag nach einem Lkw-Unfall auf der A 99 bei Kirchheim die Bergung eines Schwerletzten für die Einsatzkräfte gestaltet. Sie hatten erhebliche Mühe, in dem dort durch provisorische Leitplanken eingeengten Baustellenbereich zur Unfallstelle zu gelangen. In der Folge musste die Autobahn total gesperrt werden.

Die Kollision von insgesamt fünf Lkw passierte unmittelbar unter der Brücke der Anschlussstelle in Fahrtrichtung Nürnberg, der Lenker des mittleren Lastwagens wurde in seinem zusammengedrückten Führerhaus eingeklemmt und musste eine Stunde lang dort ausharren, ehe er durch das Entfernen der Türen und das Strecken der Kabine mittels Spreizzylindern befreit werden konnte. Er wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Weil es in diesem Abschnitt so eng ist und um die Unfallzeit zugleich viel Verkehr herrschte, konnte kaum eine Rettungsgasse gebildet werden. So musste erst ein Bagger gerufen werden, um die Leitplanken zu öffnen, damit der 50 Tonnen schwere Kran der Berufsfeuerwehr München die Unfallstelle erreichen konnte. Die Rettungsarbeiten seien teilweise zwischen den stehenden Autoschlangen vorgenommen worden, so die Feuerwehr.

Durch den Aufprall der Lastwagen waren größere Mengen der aus Altfett bestehenden Ladung auf die Fahrbahn ausgelaufen. Die Unfallaufnahme, Bergung der Wracks und die Reinigung der Autobahn dauerten bis in den Abend hinein. Auch nach Aufhebung der Sperre staute sich der Verkehr bis nach Hohenbrunn.