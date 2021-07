Wegen der Pandemie findet die verspätete Ehrung von Ehrenamtlichen in Vereinen in den jeweiligen Heimatgemeinden statt. Insgesamt 42 Personen erhalten Urkunden und Ehrennadeln

Von Stefan Galler, Landkreis

Die Pandemie fordert in allen Bereichen besondere Maßnahmen. So konnte wie so viele Zusammenkünfte auch die eigentlich für November 2020 geplante alljährliche Ehrungsveranstaltung des Landkreises München für ehrenamtlich Tätige aus Sport- und Schützenvereinen nicht wie geplant stattfinden. Im Landratsamt machte man aus der Not eine Tugend, in enger Zusammenarbeit mit den beteiligten Städten und Gemeinden konnte eine adäquate Alternative gefunden werden, um die Auszeichnungen dennoch im würdigen Rahmen vornehmen zu können: In den jeweiligen Heimatgemeinden der zu Ehrenden fanden in den vergangenen Monaten individuelle Veranstaltungen statt, bei denen Urkunden und Ehrennadeln des Landkreises von den jeweiligen Bürgermeistern ausgehändigt wurden.

Auch wenn Landrat Christoph Göbel (CSU) diesmal nur mittelbar an der Ehrung beteiligt war, ließ er es sich nicht nehmen, den insgesamt 42 Personen, die für ihr Engagement ausgezeichnet wurden, ein dickes Lob auszusprechen: "Die vergangenen eineinhalb Jahre haben uns allen viel abverlangt. Auch in den Sport- und Schützenvereinen kam von einem auf den anderen Tag praktisch alles zum Erliegen. Für die Ehrenamtlichen blieb jedoch trotzdem oder gerade deshalb oft nur wenig Zeit zum Durchatmen. In einer wahren Kraftanstrengung wurden, soweit möglich, Online-Kurse organisiert, es galt, die Mitglieder zu motivieren und weiter bei der Stange zu halten, danach den Sportbetrieb unter unterschiedlichsten Hygiene- und Sicherheitsvorgaben wieder aufzunehmen", so Göbel, der sich dann direkt an die Geehrten wandte: "Ohne Sie, die guten Geister, die oft still und leise, aber umso effektiver im Hintergrund agieren, wäre eine so vielseitige und gut aufgestellte Sportlandschaft, wie wir sie im Landkreis kennen und schätzen, schlicht nicht möglich."

Detailansicht öffnen Christine Paeschke, frühere Chefin des TSV Grünwald. (Foto: Claus Schunk)

Unter den Geehrten sind drei Erste Vorsitzende, zwei Erste Schützenmeister, zwei Jugendleiter und 35 weitere Ehrenamtliche, die allesamt bis 2019 zwischen 15 und 43 Jahre lang Funktionen in einem Verein inne hatten.

Bei den drei ehemaligen Vorsitzenden handelt es sich um Christine Paeschke, die von 2000 bis 2018 Präsidentin des TSV Grünwald war, Peter Rein, der zwölf Jahre lang dem SV Riedmoos vorstand, und Franz Faber, zwischen 2007 und 2019 Chef des FC Unterföhring, der unter der Regie von Faber den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte, den Aufstieg in die Fußball-Regionalliga Bayern, feiern konnte. Die vom Landkreis ausgezeichneten langjährigen ersten Schützenmeister sind Thomas Seifert (SG Dingharting) und Erich Langner, welcher der SG Würmtaler I Gräfelfing schon seit 1987, also seit mehr als 30 Jahren, in verschiedenen Funktionen dient und seit 2003 an der Vereinsspitze steht.

Unter den weiteren Geehrten sind einige, die weite Strecken ihres Lebens dem Ehrenamt gewidmet haben. Etwa Irmgard Weiß, die Witwe von Siegfried Weiß, des 2017 verstorbenen langjährigen Vorsitzenden des FC Aschheim. Während er 40 Jahre lang an der Klubspitze stand, wirkt sie mittlerweile seit 45 Jahren im Hintergrund mit. Sie hilft bei allen Vereinsveranstaltungen und leitet den Vereinskiosk. Auf eine ähnlich lange Tätigkeit kann Hannelore Weiß zurückblicken, die mittlerweile seit 45 Jahren ehrenamtlich für den SV Heimstetten werkelt, sie wäscht die Trikots der ersten Mannschaft und backt Kuchen für Klubveranstaltungen. Seit 36 Jahren ist Georg Zeidler vom SV Planegg-Krailling mit dabei, er ist Schriftführer der Fußball-Abteilung, Jugendtrainer und als Revisor mit der Kassenprüfung des Hauptvereins betraut. Und der FC Türk Sport Garching wäre ohne Hanifi Torun gar nicht denkbar, er war schon 1983 an der Gründung des Vereins beteiligt, führte den Klub lange und ist bis heute ehrenamtlich in verschiedenen Funktionen tätig.

Detailansicht öffnen Franz Faber, zwölf Jahre lang Unterföhrings Präsident. (Foto: oh)

Die weiteren Geehrten sind Georg Klopf, Mechthild Kuhlen, Ursula Niedermeier, Oliver Karnoll, Petra Schissler (alle Aschheim), Franz Weichselgartner, Josef Weichselgartner (Aying), Martin Kraft, Claudia Meindl, Hans Meindl, Michael Sauer (alle Garching), Andreas Maisberger (Gräfelfing), Monika Sedlmair, Hans Westermeier (Grünwald), Stefan Striegl, Heinz Barthelmes, Christian Müller, Sonja Neupert, Patricia Walter (Kirchheim), Sabine Gojczyk, Thomas Hallasch (Oberhaching), Harald Lehmann, Christine März (Ottobrunn), Hermann Blaszcyk, Wolfgan Günther, Bernd Läßiger, Arno Rädlein (Planegg), Herta Jekal, Peter Jekal, Karin Jekal-Rösner (Schäftlarn), Markus Bayer (Taufkirchen), Marlene Escherle, Christian Helas (Unterschleißheim).