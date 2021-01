Sowohl der Landkreis München als auch die Gemeinde Oberschleißheim werden an diesem Donnerstag in einer Online-Veranstaltung als fahrradfreundliche Kommunen ausgezeichnet. Damit sind sie nach Angaben der Kreistagsfraktion der Grünen zwei von zwölf Kommunen im Freistaat, die dieses Prädikat heuer vom bayerischen Verkehrsministerium und der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern (AGFK) verliehen bekommen. Grundlage ist ein begleiteter Prozess, in dem das Radfahren in der Stadt, Gemeinde oder dem Landkreis einfacher, komfortabler und sicherer gemacht werden soll. Wer die Anforderungen erfüllt, darf sich sieben Jahre lang "fahrradfreundliche Kommune" nennen. Die Oberschleißheimer Kreis- und Gemeinderätin Ingrid Lindbuechl sieht die Auszeichnung als gutes Fundament für eine noch "radlfreundlichere" Zukunft und äußert unter anderem die Hoffnung, dass die Nordallianz-Kommunen Oberschleißheim, Unterschleißheim, Eching und Neufahrn den Radweg entlang der S-Bahnlinie S 1 von Feldmoching bis Neufahrn verwirklichen.