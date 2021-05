Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Die Studienlage ist eindeutig: Kinder und Jugendliche leiden besonders unter den Corona-Einschränkungen. Wie das im Alltag aussieht, haben die Mitarbeiterinnen der Jugendsozialarbeit (JaS) an der Taufkirchner Realschule und der Grundschule an der Dorfstraße im Sozialausschuss des Gemeinderats berichtet. "Wir haben festgestellt, dass es jetzt eine Bewegung der Strukturauflösung gibt", sagte Ute Ernst. Die Pädagogin der Arbeiterwohlfahrt München-Land (Awo) ist mit Maya Fehling für die JaS an der Dorfschule zuständig. Sie sprach von "Motivationsverlust und Lethargie". Bei vielen Kinder sei die Frustrationstoleranz am Ende. "Die Kinder können nicht mehr", so Ute Ernst.

Ähnlich klang das bei Betty Schüler, die sich mit Nese Erten um die JaS an der Walter-Klingenbeck-Realschule kümmert, die ebenfalls in Trägerschaft der Awo ist. "Der soziale Rückzug und die Motivationslosigkeit haben ganz klar zugenommen", sagte die Sozialpädagogin. Letztere gehe oft einher mit Problemen zu Hause. "Da rufen dann die Eltern bei uns an", berichtete Betty Schüler. Durch die fehlende Alltagsstruktur würden viele Schülerinnen und Schüler seltener das Haus verlassen und weniger Freunde treffen. Die Folge sei mitunter ein "massiver sozialer Rückzug", so Schüler. Einige Jugendliche verbrächten deutlich mehr Zeit mit Computerspielen.

An der Dorf-Grundschule habe die JaS im vorigen Schuljahr 93 Kinder betreut, berichtete Ute Ernst - also fast die Hälfte aller 202 Schülerinnen und Schüler. "Das waren relativ viele Einsätze, was aber auch nicht erstaunlich ist", sagte sie. "Denn Schule ist Lebensraum und Lebensort." Zwei Drittel der Fälle seien Buben gewesen, die bei Auffälligkeiten oft lauter würden und auffielen, sagte Ute Ernst. "Die Mädchen gehen dagegen eher in den Rückzug." Zumeist falle ein Kind im Unterricht auf, worauf sich die Lehrkraft an die JaS wende, die dann Kontakt zum Schüler suche. "Unsere Aufgabe ist es herauszufinden, was hinter dem Verhalten steckt, und was für ein Bedürfnis das Kind hat", sagte Ute Ernst. Vor der Pandemie habe der Fokus ihrer Arbeit auf dem sozialen Umgang der Kinder untereinander gelegen. Dabei habe man es auch mit "zunehmenden Verhaltensauffälligkeiten" zu tun gehabt.

Derweil berichtete Betty Schüler aus ihrem Alltag an der Realschule, wo die JaS vor allem Einzelfallhilfe und Projekte anbiete. Letztere seien etwa das Sozialkompetenztraining für die 5. Klassen sowie das Konzept der Klassenräte im Ganztag. Unabhängig von der Pandemie habe sie in ihren sechs Jahren an der Schule einen Anstieg sowohl von psychischen Erkrankungen als auch von Schulverweigerern registriert. Als drängendes Thema nannte die Sozialpädagogin die Schulung der Medienkompetenz. "Wir versuchen das schon in den 5. Klassen zu machen, aber das ist noch lange nicht genug." Auf Rückfrage von Christiane Lehners (CSU), wie die Abschlussklassen mit der aktuellen Corona-Lage zurechtkämen, entgegnete Betty Schüler, dass sich die Schülerinnen und Schüler gar nicht so arg über die Rückkehr in den Präsenzunterricht gefreut hätten - "entgegen unserer Erwartung". Stattdessen nehme sie eine "allgemeine Lethargie" wahr, so Schüler. "Man hört weniger Lachen und sieht weniger Freude."