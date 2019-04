5. April 2019, 21:41 Uhr Austausch Landkreisdelegation besucht Hannover

Es hat Tradition, dass sich Vertreter der Region Hannover und des Landkreises München regelmäßig zum Austausch treffen. Am jüngsten Delegationsbesuch in Hannover nahmen sowohl Mitglieder des Kreistags als auch Mitarbeiter des Landratsamts unter Leitung von Landrat Christoph Göbel (CSU) teil. Insbesondere Fragen zu Bauen, Klima- und Datenschutz sowie Mobilität durch Radverkehrsstrategien standen bei dem Besuch im Vordergrund. Vorgestellt wurde auch, wie Integration und interkulturelle Öffnung der Verwaltung in der Region Hannover koordiniert werden. Den Abschluss bildete ein Besuch der neuen Rathauskuppel in Hannover.