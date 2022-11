Von Angela Boschert, Haar

Einen malerischen Blick auf Haar gibt es bis zum 18. Dezember im Rathaus zu sehen: Die 23 Mitglieder des Künstlerkreises Haar haben ihre Jahresausstellung und ihren alljährlichen Kunstkalender dem selbst gestellten Thema "Haar" gewidmet. Es war schon Thema zum vierzigjährigen Bestehen des Künstlerkreises im Jahr 2020, ist aber wegen der Pandemie erst jetzt umgesetzt worden. Entstanden sind verschiedenartige Blicke auf Orte der Gemeinde, die zu einer spannenden Entdeckungsreise einladen. Flankierend zeigen die Künstler weitere ihrer Werke.

"Die Ausstellung im Rathaus macht sichtbar, wie farbenfroh und vielfältig Haar ist", schreibt Haars Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) im Vorwort des neuen Kunstkalenders, der druckfrisch ausliegt. Markant in Haar ist etwa das Hochhaus an der Wasserburger Landstraße. Es prägt gleich vier Werke: Peter Troje zeigt es nachts mit seinen beleuchteten Fenstern. Er findet es "architektonisch gelungen", es drücke dem Ort "eine Art Stempel" auf. Bei Gerold Hauer erwächst es im Morgenrot aus dem Autochaos auf der B 304. Auf der Kohlezeichnung von Lisa Schwarz ist es in den Bestand eingebunden dargestellt und in Siegfried Possers vielfarbigem Acrylbild erscheint "Der Turm" vieldeutig und könnte auch der Glockenturm einer Kirche sein.

Detailansicht öffnen Das Hochhaus an der Wasserburger Landstraße - hier als Kohlezeichnung von Lisa Schwarz - ist ein beliebtes Motiv in der diesjährigen Ausstellung. (Foto: Claus Schunk)

Die Haarer können in ihrem Rathaus geradezu auf eine Entdeckungsreise gehen und ihnen vertraute Orte in konkreter, poetischer oder abstrahierter Darstellung erleben. Wer sitzt nicht gerne im Café Second Street in der Sonne, so wie Ingrid Bauers es in "Urbanes Leben" darstellt oder auf der roten Bank am Haarer See von Gabriele von Ende ("Die rote Platte", Acryl)? Christel Kaiser hat dort auf ihrem rotdurchfluteten Bild mit Pappstückchen und Stofffetzen schon 2008 "Strandgut" gefunden. Selbst der Ortsname löst Assoziationen aus. Elke Janosik schreibt "HAAR" mit Birkenrinde um einen Haarstrang herum, Erika Lohr spielt mit Schreibweisen des Ortsnamens auf einer Art altem Stadtplan und Altmeister Rolf Dinter zeigt mit Pastellfarben die augenfällige Analogie zu langen Haaren.

"Haartopia" nennt Susanne Maile ihre bunte Entdeckungsreise

Sehr bunt und vielfältig wird die Entdeckungsreise bei "Haartopia" von Susanne Maile. Auf ihrer Collage aus Prospektausschnitten hat sie unzählige Ecken von Haar miteinander verwoben, etwa Spielplätze, das Rathaus, das Bezirksklinikum, Kirchen und sogar Schafe. Aus einem Salatkopf erwächst die vieldiskutierte Radweg-Hochtrasse. Und die Gestalt des David von Michelangelo aus Florenz trägt einen ortsbekannten Kopf - den von Bürgermeister Bukowski.

In den Flügeln des Rathauses hängen weitere Werke der Künstlerkreiskünstler, auf denen vielfach auch Witz neben politischer Anklage hervorblitzt. Wobei es auch poetisch-spirituelle Szenen gibt. Hier wird deutlich, wie verschieden die Künstler in ihren Ausprägungen, Arbeitsweisen und Auffassungen sind. Beispielsweise wendet sich Troje - anders als im "Hochhaus" - in seinen zwei Acrylbildern "Abendstimmung" und "Klarer Tag" farblich bewusst wärmeren Farben zu. Der Betrachter rätselt, ob bei den aneinanderstoßenden Farbflächen eines der Vierecke herausfallen darf. Troje sagt nein, aber der Besucher müsse es für sich entscheiden.

Detailansicht öffnen Drei von 23 Mitgliedern des Künstlerkreises Haar: Babette Mairoth-Voigtmann, Karl Hertje und Anja Rottkopf (von links). (Foto: Claus Schunk)

Der Künstlerkreis Haar, der durch gegenseitigen Austausch die Kreativität fördern will, ist seit 42 Jahren in Haar eine kulturelle Größe. Er hat jüngst einen neuen Vorstand gewählt. Erste Vorsitzende ist nun die Haarerin Anja Ruttkowski, die sich auf "ein sehr aktives Team stützen kann". Sie plant, mit dem Künstlerkreis in der alten Posthalle ein Atelierhaus zu eröffnen. Die Räumlichkeiten seien ideal, zumal sie auch Platz für Bildhauer bieten. Der bisherige erste Vorsitzende des Künstlerkreises Karl Hertje ist jetzt zweiter, die erst 23 Jahre alte Lisa Schwarz dritte. Sie alle wollen die Vielfalt der künstlerischen Ausrichtungen beibehalten und den monatlichen Austausch pflegen.

"Haar", die Jahresausstellung des Künstlerkreises Haar, ist im Rathaus Haar, Bahnhofstraße 7, ist bis 18. Dezember von Montag bis Freitag von 7.30 bis 12 Uhr, Mittwoch auch von 15 bis 18 Uhr geöffnet sowie sonn- und feiertags von 10.30 bis 17 Uhr. An den Sonntagen sind einzelne Künstler anwesend und beantworten Fragen von Interessierten. Eintritt frei. Die Kunstwerke stehen zum Verkauf. Weitere Informationen unter www.kkhaar.de.