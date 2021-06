Durch die afrikanische Wildnis, auf majestätische Berge oder in Asiens weiten Landschaften - die aktuelle Ausstellung "Entdeckungsreise Bild" präsentiert Werke von zwölf Künstlerinnen und Künstlern des Künstlerkreises Hadern, die den Betrachter zu einer Wanderung durch verschiedene Kontinente und abstrakte Sphären einladen. Von Flussufern oder Hütten in Indonesien bis hin zur Interpretation des Sternenstaubs - es sind meist kraftvolle Farben in Verbindung mit einer atmosphärischer Dichte, die die Bilder zu einem Erlebnis der Sinne werden lassen. Zu sehen bis zum 2. Juli im Kubiz an der Jahnstraße 1 in Unterhaching, immer montags bis freitags, 9 bis 22 Uhr, und samstags, 9 bis 20 Uhr, sowie bei Veranstaltungen.