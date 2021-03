Von Franziska Gerlach, Oberschleißheim

Detailansicht öffnen Tom Hegens Luftbilder zeigen aus der Vogelperspektive, wie der Mensch seinen Lebensraum prägt: Wie bei diesem Rohstofflager in einem süddeutschen Kieswerk. (Foto: Tom Hegen)

Das ungeübte Auge wird sich vermutlich erst an die Vogelperspektive gewöhnen müssen. Manchem wird es helfen, einen Schritt zurückzutreten von diesen beeindruckenden Fotografien, die die Flugwerft Schleißheim nun in einer Sonderausstellung zeigt. Andere werden sich fragen, worum es sich bei diesen abstrakten Landschaften handelt? Industrie? Wälder? Straßen? Und weshalb Tom Hegen, Fotograf und Kommunikationsdesigner aus München, sich in Hubschrauber oder kleine Flugzeuge setzt, um die Eingriffe des Menschen auf seine Umwelt zu dokumentieren? "Ich entferne mich vom Objekt, um es dem Betrachter näher zu bringen", sagt Hegen. Dieser Blick von oben ermögliche ihm eine viel stärkere Abstraktion, als wenn er mit der Kamera auf dem Boden gestanden hätte. Mehr Raum für künstlerische Ästhetik. Und beides ist wichtig, wenn er die Leute mit seinen Bildern dazu animieren möchte, verantwortungsvoller mit dem Planeten umzugehen.

Detailansicht öffnen Tom Hegen. (Foto: Arlet Ulfers)

"Habitat: Luftbilder von unserem Lebensraum" lautet der Titel der Sonderausstellung, die bis zum 11. Juli in der Flugwerft Schleißheim zu sehen ist. Für die Zweigstelle des Deutschen Museums in Oberschleißheim ist das - nach den Fotografien eines Geologen und eines Archäologen - bereits die dritte Ausstellung mit Luftbildern (Ticketkauf nur online möglich). Die etwa 30 Bilder der aktuellen Schau sind Hegens Buch "Habitat" von 2018 entnommen, sie ist in fünf Kapitel gegliedert, die der 29-Jährige um Zahlen und Fakten ergänzt, die er beim Statistischen Bundesamt recherchiert hat. "Wir bauen an, tragen ab, kultivieren, sprengen, roden, verbrennen, düngen, versiegeln, verschmutzen und vergiften. Mit dem Ergebnis, dass nur noch knapp ein Viertel der gesamten Erdoberfläche heute frei von menschlichen Spuren ist", steht auf einer Tafel. Worte, die keinen Zweifel daran lassen, dass hier mit Kunst Missstände aufgezeigt werden sollen. Im Übrigen, so erzählt Hegen, sei seine Arbeit auch von der Ausstellung "Willkommen im Anthropozän" inspiriert. In dieser zeigte das Deutsche Museum 2014 Satellitenaufnahmen von der Zerstörung des Regenwaldes. Bilder, die Hegen schockierten und faszinierten zugleich. Als er sich für die Arbeit an "Habitat" später über ein Jahr hinweg immer wieder in die Lüfte begibt, um das Sterben der Wälder, Güterbahnhöfe oder von Straßen durchpflügte Landschaften zu fotografieren, richtet er die Kamera beinahe senkrecht auf die Erde. Wer weiß, dass er Grafikdesign in Augsburg und Konstanz studiert hat, der wird in der Aufnahme eines Kieswerks wohl auch Hegens Freude an der Gestaltung erkennen. Sein Gespür für Muster und geometrische Formen, die bei ihm aber nie jene Strenge erfahren, die jede Weichheit verschluckt. Im Gegenteil: Bei ihm dürfen sich Kurven durch schneebedeckte, lichte Ebenen schlängeln und Baumkronen lustvoll erheben, denn auch Ausgleichsflächen oder Nationalparks werden ihm zum Motiv, weil die ja ebenfalls durch den Menschen entstanden seien. Nadelbäume etwa seien in Nordeuropa erst im elften und zwölften Jahrhundert angepflanzt worden, weil sie schneller wachsen und mehr Holz lieferten. Habe er früher auch nicht gewusst. Früher, als er noch eine eher romantische Seite der Landschaftsfotografie pflegte. Und Funkmasten oder asphaltierte Wege aus dem Bild verbannte, damit sie die Naturidylle ja nicht störten.

‹ › Das Ocker gefärbte Wasser bei einer Braunkohlegrube in Ostdeutschland, sogenannter "Eisenhydroxidschlamm". Bild: Tom Hegen

‹ › Ein Waldstück aus der Vogelperspektive. Bild: Tom Hegen

Seit einigen Jahren versteht der Fotograf seine Arbeit jedoch als dokumentarische. Am Beispiel von Austernfarmen an der Atlantikküste Frankreichs hat er festgehalten, welche Kräfte wirken, wenn der Mensch in die Natur eingreift. Er hat sich dem Anbau von Tulpen in den Niederlanden gewidmet, dem Abbau von Marmor in Italien, selbst die Arktis hat Hegen überflogen, um Effekte des Klimawandels auf die Gletscher zu dokumentieren. Und als die Maßnahmen gegen das Coronavirus im Frühjahr 2020 den Flugverkehr quasi komplett zum Erliegen brachten, hielt er auch diesen Stillstand von oben fest. "Airports" lautet der Name dieses Buchprojekts. Endlos lange Landebahnen werden darin zu Parkplätzen für Maschinen, in deren Bäuchen sonst täglich Hunderte von Touristen und Geschäftsleuten verschwinden. Kurzum: Es ist die schwierige Beziehung des Menschen zur Natur, die sich in Hegens Bildern offenbart, nicht auf eine niederschmetternde Weise, das wäre dem Künstler wohl zu platt. Nein, er bedient sich der Ästhetik, um auf menschgemachte Miseren aufmerksam zu machen. "Ich stelle den Schrecken extrem schön dar", sagt er. So schaffe er gleichsam einen Zugang zu Dingen, die dann meist nicht mehr so schön sind: So entpuppt sich der ockergelbe Teich mit zarten, gefäßartigen Ausläufern schlicht als ein Becken mit Wasser, das sich bei der Förderung von Braunkohle verfärbt, weil die Bagger dort nicht nur Kohle ausgraben, sondern auch Eisenerz. Die nun bis Mitte Juli in Oberschleißheim gezeigten Aufnahmen sind alle in Deutschland entstanden, wo genau, da hält sich der Fotograf bedeckt. Seine Arbeit sei eher exemplarisch zu verstehen. Der Kohleabbau sei ja auf der ganzen Welt ein Problem. "Jedes Bild ist bedeutend", sagt Hegen. Jedes habe künstlerischen Wert, jedes soll zum Nachdenken anregen.