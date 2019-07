16. Juli 2019, 22:30 Uhr Außenstelle Zweites Landratsamt bringt Kreis Geld ein

Für 64 Millionen Euro hat der Landkreis München als zusätzlichen Standort des Landratsamtes ein Gebäude in der Chiemgaustraße 109 in München erworben - eine nur auf den ersten Blick hohe Stumme. Denn laut Kreiskämmerei wird die Investition einerseits durch die Einsparung von Mietausgaben finanziert, weil Außenstellen der Behörde am neuen Standort zusammengelegt werden; das ergibt jährlich eine Kostenminderung von etwa 500 000 Euro. Zum anderen kann der Kreis einen Teil des Gebäudes vermieten. Die Kämmerei rechnet mit Einnahmen in Höhe von jährlich 1,4 Millionen Euro. Für den Erwerb des Gebäudes nimmt der Landkreis nicht nur Kredite auf, er greift auch tief in seine Rücklagen.