Von Sabine Wejsada, Unterföhring

Ein anderer Name war schnell gefunden, die Neugestaltung der Skulptur für den "Unterföhringer Kulturpreis" erweist sich dagegen als ziemlich schwierig: Weil keiner der eingereichten Entwürfe die Gemeinderäte hat zufriedenstellen können und es keinen Konsens gegeben hat, wird die Ausschreibung wiederholt - und überdies auf einen größeren Kreis von Künstlern ausgeweitet. Daran teilnehmen sollen nicht mehr nur Schaffende aus dem Ort und dem Landkreis München sein, sondern von überall her. Auch jene, die bereits ihre Arbeiten abgegeben haben, bekommen die Chance zur Nachbesserung, wie es aus dem Unterföhringer Kulturamt heißt. Der Wettbewerb läuft von diesem Montag, 25. Oktober, bis Mittwoch, 1. Dezember. Gesucht wird eine Trophäe als Ersatz für die wegen ihrer Darstellung als problematisch eingestufte Knabenfigur aus schwarzem Marmor.

Sieben Entwürfe sind laut Kulturamtsleiterin Barbara Schule-Rief in der ersten Runde eingegangen. Sie und ihr Team haben die Arbeiten anonymisiert und dem Jugend- und Kulturausschuss zur Abstimmung präsentiert. Doch schon bei den Beratungen des Gremiums hinter verschlossenen Türen ließ sich Ende September kein Konsens finden, wie Schulte-Rief berichtet. Die deswegen geborene Idee, einen neuen Wettbewerb auszuloben, fand drei Wochen später im Gemeinderat Gefallen, ebenfalls in nicht öffentlicher Sitzung.

Dass keiner der vorliegenden Entwürfe die Lokalpolitiker überzeugte, könnte auch daran gelegen haben, dass die erste Ausschreibung doch recht eng gefasst war, wie Kulturamtsleiterin Schulte-Rief und Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (Parteifreie Wählerschaft, PWU) durchaus selbstkritisch der SZ gegenüber unisono einräumen. "Vielleicht war der geforderte Bezug zu Heimat und Tradition ein Hemmschuh", meint der Rathauschef rückblickend. In der neuen Runde "gehen wir weg davon", berichtet er. So hätten die Künstler die Möglichkeit, auch Abstraktes einzureichen, das weniger auf Isar, Ziegel und Fürstbischöfe abzielt, wie zunächst gewünscht wurde.

Der Unterföhringer Kulturpreis gilt seit seiner ersten Auslobung im Jahr 2010 als begehrte Auszeichnung unter nationalen und internationalen Bühnenkünstlerinnen und -künstlern. Er wird als Publikumspreis vergeben, das heißt, die Gäste der Kulturveranstaltungen entscheiden über die Gewinner. Bis 2019 wurde diesen der Unterföhringer Mohr überreicht, eine kleine Büste aus schwarzem Marmor. Der Name wurde im Zuge der Rassismusdebatte vor einem Jahr bereits gestrichen; dass auch die Figürlichkeit eine andere werden muss, hat der Gemeinderat Mitte Juli beschlossen - und einige Zeit später einen Wettbewerb ausgelobt, der aber nicht die ersehnten Ergebnisse brachte.

In der neuerlichen Ausschreibung werden die Anforderungen an die Figur auf der einen Seite konkretisiert, andererseits wolle man den Künstlern weniger vorgeben, so der Bürgermeister. Künstlerische Form und Technik, Größe, Gewicht und Material sollten so gewählt sein, dass eine langlebige und einfache Aufbewahrung gewährleistet ist. Ferner muss eine Stelle für eine Beschriftung oder eine Plakette vorgesehen werden, an der Jahreszahl und Name angebracht werden können. Die Vorschläge werden durch das Kulturamt vorsortiert und anschließend dem Unterföhringer Gemeinderat zur Abstimmung vorgestellt. Die drei besten Arbeiten werden mit einem Preisgeld von 1000 Euro belohnt, der Siegerentwurf erhält zusätzlich diesen Betrag für die finale Umsetzung.