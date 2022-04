Gerade einmal 400 Meter Fußmarsch vom Café Vor Ort entfernt, über die Franz-Schuster-Straße, erreichen Besucher der Gemeinde Neuried die Kirche St. Nikolaus im Maxhofweg. Der moderne Kirchenbau aus Klinkerstein aus dem Jahr 2008 ist aus zwei Gründen einen Abstecher wert: Die Kirche ist ein architektonisches Meisterwerk des 2019 verstorbenen Architekten Andreas Meck, renommiert für seine Sakralbauten im Erzbistum München-Freising. Seine Werke wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, allein für die Neurieder Kirche erhielt der Professor sieben an der Zahl. Ein weiterer Grund ist die besondere Atmosphäre, die die Kirche ausstrahlt - sie lädt zu einem kontemplativen Moment ein.

Eine massive Außenmauer umgibt den Kirchenbau. An der Eingangsseite öffnet sie sich zu einem Innenhof von klösterlicher Stille. Es ist zu hoffen, dass am Besuchstag die Sonne scheint, denn dann kann man sich von einem ganz besonderen Lichtspiel im Kircheninnenraum mit seinen asymmetrisch ausgerichteten Wänden bezaubern lassen. Ein Nord-Ost-Seitenlicht und das Zenitlicht schräg über dem Altar lassen die Sonnenstrahlen über die gekalkten Kirchenwände streichen, Raumgrenzen scheinen sich aufzulösen. Das Licht ist fast der einzige Schmuck in der Kirche. Neben einem Bild zieht nur das Tabernakel die Blicke auf sich: Aus Kugeln zusammengesetzt scheint es an der Wand zu schweben. Wie auch der Altar ist es von dem Gold- und Silberschmied Rudolf Bott entworfen.

So mancher Neurieder hat eine Weile gebraucht, den modernen Kirchenbau anzunehmen. Gewohnt war man die beschauliche alte Dorfkirche, die nur einen Steinwurf vom Café Vor Ort im Ortszentrum steht. Inzwischen schätzen die Bürger die neue Kirche, die bei aller Schlichtheit ein Ort der Geborgenheit geworden ist. Meck hat übrigens auch die Aussegnungshalle im Friedhof in München-Riem entworfen und das Dominikuszentrum im Münchner Stadtteil Nordhaide, das zeitgleich mit der Neurieder Kirche entstand. Auch das 2018 fertiggestellte Kirchenzentrum Poing stammt aus seinem Büro.