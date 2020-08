In Zeiten, in denen Freiluftaktivitäten nicht nur aus jahreszeitlichen Gründen hoch im Kurs sind, offenbart sich der Landschaftspark Hachinger Tal einmal mehr als belebte Oase jenseits des alltäglichen Pflichtprogramms. Das heißt allerdings nicht, dass es in jener in Nachbarschaft zu den Gemeinden Neubiberg, Ottobrunn und Unterhaching gelegenen Parkanlage im Münchner Süden nichts zu tun gäbe. Vielmehr bietet das Gelände sowohl ruhige, artenreiche Biotope als auch Freizeitflächen, auf denen man Skaten, Volleyball oder Fußball spielen kann. Außerdem können sich Kinder auf dem Wasserspielplatz am Hachinger Bach vergnügen.