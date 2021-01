Wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz müssen drei Männer aus dem Landkreis München mit einem Bußgeld rechnen. Die drei waren am Wochenende in Penzberg von der Polizei angehalten worden. Sie stammten aus drei verschiedenen Haushalten und konnten nach Angaben der Polizei keinen triftigen Grund für ihre Fahrt nach Penzberg vorweisen. Deswegen erhält jeder von ihnen eine Anzeige. Die Polizei im Landkreis Weilheim-Schongau griff am Wochenende noch weitere Ausflügler auf, die gegen die Corona-Regeln verstießen.