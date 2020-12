Von stä stga cw abo abo mm

Große Familienfeiern mit Großeltern und Geschwistern, Onkel, Tanten, Cousins und Cousinen sind dieses Jahr nicht drin, maximal vier Erwachsene plus Kinder aus anderen Haushalten dürfen an den Festtagen eingeladen werden. Wie sie trotz Corona-Beschränkungen schöne Weihnachten feiern, erzählen Menschen aus dem Landkreis.

Ingeborg Schröder, Taufkirchen

Detailansicht öffnen Ingeborg Schröder aus Taufkirchen feiert heuer allein. (Foto: Claus Schunk)

In den vergangenen zwei Jahren hat Ingeborg Schröder, die alle in Taufkirchen nur Inge nennen, den Heiligabend stets inmitten von vielen Menschen verbracht - mit Gesprächen, Singen und einem üppigen Festessen. Heuer dagegen wird die 80-Jährige am 24. Dezember alleine sein und zum Abendessen gibt es "entweder Schnitzel mit Kartoffelsalat oder Weißwürste". Zuvor wird sie zum Friedhof gehen, wo ihr 2016 verstorbener Mann liegt. Den Heiligabend nach seinem Tod verbrachte sie ohne Gesellschaft und so sei sie auf die Idee für ein Weihnachtsfest für all jene gekommen, die ansonsten alleine wären. Zusammen mit Florian Schreyer, dem Seniorenbeauftragten der Gemeinde, lud Inge Schröder am Heiligabend 2018 erstmals in den Bürgertreff ein und gut ein Dutzend Menschen kamen. Im Jahr darauf folgte eine Neuauflage des "Weihnachtsfests für Einsame", das auch heuer wieder stattfinden sollte - bis Corona es zunichtemachte. "Wir haben lange gehofft", sagt Inge Schröder, ehe sie betont, dass sie "natürlich großes Verständnis" für die Einschränkungen habe. Nun wird sie also am 24. Dezember alleine sein und mit jenen Bekannten telefonieren, mit denen sie den Abend eigentlich zusammen verbringen wollte - und mit denen sie 2021 wieder feiern wird.

Marcel Nguyen, Unterhaching

Der Weihnachtsbaum daheim in Unterhaching ist schon geschmückt und Marcel Nguyen freut sich schon, nach diesem "verrückten Jahr", wie er es nennt, bei seiner Familie etwas zur Ruhe zu kommen. "Bei uns gibt es ein paar schöne Weihnachtsrituale", erzählt der dreimalige Europasieger im Kunstturnen. "Die Weißwürste dürfen am heiligen Morgen selbstverständlich nicht fehlen. Und abends bekocht uns dann mein Papa mit Spezialitäten aus seiner vietnamesischen Heimat." Dass die Olympischen Spiele verschoben wurden, darüber ist 33-Jährige nicht unglücklich. Nach seiner Schulteroperation und Problemen am Handgelenk bleibt ihm mehr Zeit, sich auf Tokio vorzubereiten. Als Zwischenstation wartet im April die Europameisterschaft in Basel. "Ich sehne mich wirklich nach diesem Adrenalin und einem wieder normalen Leben", sagt Nguyen.

Sophie Sedlmair und Christina Glasstetter, Grünwald

Detailansicht öffnen Christina Glasstetter und Sophie Sedlmair (von links) feiern dieses Jahr Weihnachten erstmals im gemeinsamen Zuhause in Grünwald. (Foto: Claus Schunk)

Ein Lied, begleitet mit Ukulele, für die verstorbene Oma am Grab - das war in den vergangenen Jahren ein Weihnachtsritual für Sophie Sedlmair und Christina Glasstetter. Danach ging es zur Feier zur Mutter von Christina Glasstetter in Karlsruhe. In diesem Jahr wird das Ehepaar erstmals in Grünwald feiern, gemeinsam mit den Eltern von Sophie Sedlmair, Augenoptikerin und Gemeinderätin. Weil ihr Geschäft trotz Lockdown geöffnet bleiben darf, sie also Kontakt zu Kunden hat, möchte sie die Schwiegermutter nicht gefährden. Mit ihren Eltern lebt sie ohnehin in einem Haus. Dieses wird jetzt umgebaut, damit Sophie Sedlmairs Frau mit einziehen kann. Beide sind seit 2017 verheiratet, doch erst jetzt ist es der Kriminaloberkommissarin gelungen, nach München versetzt zu werden. So können sie ihr erstes Weihnachten im gemeinsamen Zuhause feiern - mit Musik und Ukulele.

Familie Himpsl, Neubiberg

Detailansicht öffnen Die Musikerfamilie Himpsl aus Neubiberg trifft sich in reduzierter Runde daheim in der alten Schnapsbrennerei in Unterbiberg. (Foto: Privat)

Die Musikerfamilie Himpsl, bekannt als Unterbiberger Hofmusik, feiert dieses Jahr Weihnachten etwas kleiner, aber nicht weniger fröhlich. Zwar kommt der Opa nicht - "er hat sich in seinem Haus in Haar eingeigelt", sagt der älteste Sohn Xaver Himpsl - und der mittlere Sohn Ludwig Maximilian ist schon Anfang November mit Frau und Kindern nach Portugal ausgeflogen, wo er seine restliche Elternzeit auf dem Land verbringt; aber alle übrigen kommen im Haus der ehemaligen "Schnapsbrennerei" in Unterbiberg zusammen. Die Eltern Irene und Franz Josef Himpsl mit dem "kleinen" Sohn Franz Josef Himpsl jr., der sich auf sein Schulmusikstudium vorbereitet, und Xaver Maria Himpsl, der mit seiner Frau ebenfalls im großen Haus wohnt, werden unter einem kleineren Weihnachtsbaum als sonst die Geschenke finden. Sie haben gemeinsam entschieden, nachmittags im Proberaum zu spielen und die Fenster weit aufzumachen, "damit wenigstens etwas Musik erklingt und die Spaziergänger sie hören können". Denn die von ihnen musikalisch gestaltete Weihnachtsmette in der örtlichen Kirche ist ganz abgesagt. Ebenso die Nachtmette in Taufkirchen, bei der Xaver hätte spielen sollen. Die Situation für Musiker ist schwierig, daher passt der kleinere Baum.

Johanna und Hermann Rumschöttel, Neubiberg

Die Alt-Landrätin Johanna Rumschöttel und ihr Ehemann Hermann, der als Geschichtsprofessor an der Universität der Bundeswehr München lehrt, verbringen Weihnachten dieses Jahr daheim in Neubiberg, statt, wie geplant, in ihrem Holzhäuschen in Österreich. Zwei ihrer Kinder sind mit Enkeln in Österreich und Schweden, eine Tochter ist Pflegedienstleiterin in der Schweiz. "Sie zu sehen, ist ein No-go, weil alles mit Quarantänen bestraft würde", sagt Johanna Rumschöttel sachlich.

Detailansicht öffnen Weihnachten wird in diesem Jahr bei vielen Familien anders ablaufen als sonst. (Foto: Imago)

Sie hätten vieles überlegt, um sich alle zu sehen, hätten dann aber entschieden, daheim zu bleiben. Dafür ist jetzt die Tochter dabei, die Weihnachten sonst in Thailand verbringt, und zwei weitere Söhne. Wie gewohnt wird es am Heiligen Abend ein "variables Essen von Fleisch bis vegan" geben, weil verschiedene Vorlieben aufeinander treffen. Jeder belegt sich seine Blini, das sind Hefepfannkuchen, die Johanna Rumschöttel aus Neubibergs Partnerstadt Tschernogolowka in Russland kennt, nach Geschmack von süß bis deftig. Das sei sehr gesellig.

Am ersten Feiertag laben sich alle an einer Fisch-Paella und am Tag darauf gibt es dann die traditionelle Weihnachtsgans. "Man versucht, möglichst viel an Gewohntem zu retten - ich bin gespannt", sagt die Neubiberger Ehrenbürgerin fröhlich. Es sei nur noch offen, ob sich alle zumindest via Videokonferenz sehen.

Angela Inselkammer, Aying

Bei Angela Inselkammer, der Geschäftsführerin des Brauereigasthofs Hotel Aying, und ihrem Mann Franz trifft an Weihnachten gewöhnlich die ganze 36-köpfige Großfamilie ein. "Dieses Mal sind wir ganz alleine, das erste Mal überhaupt", sagt die Frau des alten und Mutter des neuen Bräu, am Heiligabend wie auch an den Feiertagen. Restaurant und Hotel haben ohnehin geschlossen. Das sei zwar traurig, aber den Umständen geschuldet, auf der anderen Seite freue sie sich aber auf die Zweisamkeit mit ihrem Mann. "Das erste Mal alleine - schee, mal was anderes", sagt sie. In einem Punkt aber bleibt im Hause Inselkammer alles wie immer: Nach der Christmette kommen Leber- und Blutwürst mit Sauerkraut und Kartoffeln auf dem Tisch. "das ist Tradition bei uns", sagt die Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands. Wie auch Schmalznudeln nicht fehlen werden. "Ich hoffe, dass meine Schwiegertochter daran denkt."