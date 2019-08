Wertvollen Schmuck haben Einbrecher am Sonntagnachmittag in einem Einfamilienhaus in Baierbrunn erbeutet. Nach Angaben der Polizei drangen die bislang unbekannten Täter in der Zeit von 15.30 bis 17.45 Uhr durch ein Fenster in das Haus ein, in dem sich gerade niemand aufhielt. Drinnen fanden sie Schmuckstücke im Wert von mehreren tausend Euro, mit denen sie unerkannt flüchteten. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer am Sonntagnachmittag im Bereich der Wolfratshauser und Hermann-Roth-Straße etwas Verdächtiges bemerkt hat, das mit dem Einbruch zu tun haben könnte, soll sich mit der Polizei in München (Telefon 089/2910-0) in Verbindung setzen.