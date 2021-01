Eigentlich braucht Lisa Fitzek nicht mehr als ihre tiefe, kraftvolle Stimme, um ihr Publikum zu fesseln. An diesem Samstag, 23. Januar, tritt die Freisinger Singer-Sonwriterin allerdings gemeinsam mit Moritz Fitzek an Bass und Ukulele, Irene Fitzek, Querflöte und Gesang, sowie Claus Filser an Geige und Bratsche in der Reihe "Blackbox-Konzerte" im coronabedingt geschlossenen Kultur- und Bildungszentrum Seidl-Mühle in Ismaning auf. Deshalb wird die kostenlose Veranstaltung von 20 Uhr an auf dem Youtube-Kanal der VHS Nord übertragen. Dabei ist das Konzert einerseits eine CD-Release-Party von Fitzeks erstem Album "Home", andererseits aber auch ein Abschiedskonzert auf unbestimmte Zeit, da die junge Musikerin sich künftig an ihrem Sehnsuchtsort Irland niederlassen wird.