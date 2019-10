Mit ihrer jüngsten Kandidatenliste aller Zeiten zieht die CSU Unterschleißheim in die Stadtratswahl. Der Ortsverbandsvorsitzende und Bürgermeisterkandidat Stefan Krimmer führt ein Bewerberfeld an, das im Schnitt 42 Jahre zählt und laut Krimmer "das gesamte Spektrum der Bevölkerung abdeckt". Acht der zwölf amtierenden Stadträte der CSU treten erneut an; ein Drittel der bisherigen Fraktion scheidet damit freiwillig aus, darunter der momentan dienstälteste Unterschleißheimer Stadtrat Manfred Utz.

Das Ausrufezeichen der Liste ist gleich hinter Spitzenkandidat Krimmer auf Platz zwei Natalie Strasser. Die 28-Jährige ist bislang weder in der Partei noch in den klassischen vorpolitischen Räumen in Vereinen oder Beiräten aktiv. Als berufstätige Mutter von drei Buben im Alter von zwei bis sieben Jahren repräsentiere sie aber "eine Sektion, die so im Stadtrat noch nicht abgedeckt ist", sagte die Serviceassistentin in einem örtlichen Autohaus zu ihrer Kandidatur. Zwölf Sitze hat die CSU im Stadtrat. Die zwölf Mandate wolle man "halten bis ausbauen", sagte Krimmer, und dazu mit ihm das Bürgermeisteramt erobern. Angesichts der Krise der Volksparteien sei dies "eine starke Herausforderung".

Die Unterschleißheimer CSU-Spitze zeigte sich aber auch regelrecht beseelt von ihrer Liste. Man sei "in der luxuriösen Situation gewesen, nicht alle Bewerbungen berücksichtigen zu können", sagte Krimmer. Eine nichtöffentliche Mitgliederversammlung mit 53 Anwesenden hat ihm zufolge den Listenvorschlag des Vorstands am Mittwoch einstimmig gebilligt. Eine Neueinsteigerin auf den Top-Plätzen ist nach Strasser auf Platz sechs Nicole Uerpmann als Vorsitzende der Frauenunion. Unter den 30 Bewerbern sind gerade acht Frauen, davon allerdings drei auf den ersten sechs Plätzen.

Die CSU Liste: Stefan Krimmer, 41; Natalie Strasser, 28; Friedrich Kiener, 58 , Brigitte Weinzierl, 67; Stefan Diehl, 48; Nicole Uerpmann, 49; Patrick Seibert, 28; Ludwig Pettinger, 56; Bernhard Schweissgut, 60, Anton Negele, 60; Martin Nieroda, 32; Thomas Bittner, 45; Ali-Reza Mayer, 42; Markus Gland, 33; Axel Mulfinger, 39; Jan Kämmerer, 19; Charles Mall, 54; Stefan Bergmair, 43; Nina Rusp, 20; Annette Fritsch, 50; Klaus Bujok, 54; Sara Gran, 46; Marie Kowoll, 51; Martin Baumann, 38; Sosan Burdenski, 27; Georg Jochim, 28; Martin Scherer, 37; Jonas Kiener, 20; Tobias Seethaler, 31; Adalbert Mader, 66.