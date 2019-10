Historikerin Susanne Meinl liefert einen ersten Bericht über ihre Recherche zur NS-Zeit in der Gemeinde. Demnach gab es bereits 1931 Pläne für eine SA-Schule, später ließen sich Größen des Regimes in protzigen Villen nieder.

Die Gier der Nazi-Größen nach Grünwalder Villen war groß. Sie ließen in dem Ort kleine und große Anwesen ankaufen und lieferten sich einen regelrechten Wettbewerb des protzigen Bauens.

"Es war eine typische Entwicklung im Münchner Speckgürtel, dass wenn einer der NS-Größen eine Villa, ein Sommerhaus oder eine Jagdhütte irgendwo erwarb, der nächste nachzog und meist noch ein wenig größer und prunkvoller baute", berichtete Susanne Meinl am Dienstagabend im Gemeinderat. Die Historikerin ist von der Gemeinde beauftragt worden, Informationen über die Zeit in Grünwald zwischen 1933 und 1945 zusammenzutragen. Jetzt legte Meinl einen Zwischenbericht vor.

Grünwald war begehrt, weil die Nationalsozialisten in München unbeliebt waren. "Die ständige Polizeiüberwachung, der mangelnde Platz und der Unmut der Nachbarn in München" waren laut Meinl Gründe für den Plan, die Reichsführerschule in Grünwald zu errichten. Dafür wurde bereits 1931 ein Grundstück gepachtet, auf dem die sportliche Ertüchtigung der SA stattfinden sollte. Der Plan war, dort ein Gebäude zu errichten. Doch bald beschwerten sich auch die Grünwalder über die unangenehmen Nachbarn. Der Gemeinderat lehnte den Bau des Hauses bis zum Frühjahr 1933 immer wieder ab und beauftragte den damaligen Bürgermeister Martin Kneidl, nach München zu fahren und sich beim Reichsschatzmeister der NSDAP, Franz Xaver Schwarz, zu beschweren. Schwarz versprach, dass sich die NS-Leute künftig besser benehmen würden.

Nach 1933 wurde der Plan für die Reichsführerschule erneut verfolgt, diesmal in größeren Dimensionen. Schwarz kaufte das Areal rund ums Parkschlösschen für die Partei, im Herbst 1933 wurde ein großer Architektenwettbewerb ausgeschrieben. Doch keiner der Entwürfe gefiel Hitler, der Plan wurde aufgegeben. Ins Parkschlösschen zog Schwarz selbst. Es gehört heute zur Parkresidenz Helmine Held.

Nach dem Krieg wurden Quellen vernichtet

Die Quellenlage bis 1945 sei nicht besonders gut, berichtete Meinl. Die Unterlagen der Grünwalder NSDAP-Ortsgruppe, die schon am 1. August 1930 gegründet wurde, seien wahrscheinlich vernichtet worden. Auch im Bundesarchiv in Berlin zeige "Grünwald große Lücken", so Meinl. "Im Gemeindearchiv Grünwald sind noch in den Fünfzigerjahren wichtige Quellen ausgesondert und eingestampft worden", berichtete die Historikerin. Dafür aber seien die Entnazifizierungs- und Wiedergutmachungsakten sehr gut erhalten. "Unerwartete Schätze" hat Meinl für die Jahre 1945 bis 1952 entdeckt, anhand derer man die damalige "Zwangsgemeinschaft von Einheimischen und Fremden, Deutschen und Amerikanern, Tätern und Opfern, NS-Funktionsträgern und KZ-Überlebenden, ehemaligen Zwangsarbeitern, Displaced Persons, Flüchtlingen und Heimatvertriebenen" sehr gut rekonstruieren könne.

Denunziation sei ein "für Grünwald leider sehr alltägliches Phänomen bis in die letzten Kriegstage" gewesen, hat Meinl recherchiert. Dass Grünwald bei den Nazis als "schwarze und reaktionäre Gemeinde" bekannt war, hat Meinl einer Beurteilung von Konrad Buttersack durch die Gauleitung München entnommen. Darin steht, dass der raubeinige Berufsoffizier für eine solche Gemeinde sehr geeignet sei. Buttersack war von 1937 bis 1940 NSDAP-Bürgermeister von Grünwald.

In ihrer Arbeit möchte Meinl auch weitere Grünwalder NS-Größen erwähnen, auch den genauen Ablauf der "Arisierung" und deren Nutznießer wird sie darstellen. "Die NS-Bonzen suchten sich ihre Häuser oft schon aus, wenn die Juden noch darin wohnten", weiß Meinl. So etwa schlich im Herbst 1941 laut Meinl ein kanadisch-deutsches Ehepaar um das Haus der drei jüdischen Schwestern Hirsch in der Klingerstraße 2. Sie erzählten den Schwestern, sie würden das Haus kaufen. Doch schon kurz danach wurden diese aufgefordert, in ein Lager umzusiedeln. Sie versuchten, sich umzubringen, zwei überlebten und wurden später im Konzentrationslager ermordet.

Heinz Rühmanns Grundstück

Eine aufschlussreiche Quelle sind auch die Vermögenkontrollakten der Alliierten. Dort ist aufgeführt, wer Eigentum von Verfolgten in seinem Besitz hatte. Darin finde sich beispielsweise auch der Schauspieler Heinz Rühmann, "der als Zweit- oder Dritterwerber ein arisiertes Grundstück besaß", so Meinl. Sie hat bisher eine Liste mit 250 Namen von NSDAP-Angehörigen aus Grünwald, diese soll noch auf 400 anwachsen. Besonders wichtig findet Meinl, noch einmal die Zeitzeugen vor Ort aufzusuchen, bevor es zu spät ist, auch wenn dies schon einmal geschehen sei: "Man hat jetzt andere Fragen."

Weiterhin möchte sie unbedingt "die junge Generation ins Boot holen". Wie lange es allerdings dauern wird, bis es ähnlich wie in Pullach eine Publikation in Grünwald geben wird, ist ungewiss. "Man möchte noch mehr hören", sagte Zweiter Bürgermeister Stephan Weidenbach (CSU), der die Sitzung leitete. "Wie wir das dann verwerten, in welcher Form, das sehen wir dann."