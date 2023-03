Im April startet das Atelierprogramm der Gemeinde Ismaning im ehemaligen Wasserschlösschen. Von sofort an können sich in Deutschland lebende bildende Künstlerinnen und Künstler bei der Gemeinde für einen Residenzaufenthalt von drei bis sechs Monaten bewerben. Die ausgewählten Kunstschaffenden erhalten ein Stipendium und können in dieser Zeit in den Räumen des Wasserschlösschens, das idyllisch in den Isarauen zwischen Ismaning und München gelegen ist, leben und arbeiten.

Den Künstlern soll während ihres Aufenthalts ermöglicht werden, sich abseits ihres Lebensmittelpunktes in konzentrierter und ruhiger Atmosphäre umgeben von der Natur künstlerisch zu entfalten. Die Stipendien werden zur allgemeinen Förderung der künstlerischen Fortbildung sowie zur Bereicherung des kulturellen Lebens in Ismaning gewährt, wie es aus dem Rathaus heißt. Für den Aufenthalt bezahlen die Kunstschaffenden jeweils ein monatliches Nutzungsentgelt in Höhe von rund 1650 Euro. Die Gemeinde Ismaning gewährt ihnen für die Dauer des Aufenthalts wiederum ein monatliches Stipendium in Höhe von 2050 Euro.

Bewerbungen sind ausschließlich online unter www.kallmann-museum.de/bewerbung möglich. Das Atelierprogramm wird von der Gemeinde Ismaning getragen und vom Kallmann-Museum künstlerisch betreut.