20. Juli 2018, 22:06 Uhr Aschheim/Feldkirchen Betrunken hinterm Steuer

Zu tief ins Glas geschaut haben zwei Autofahrer, die am Donnerstag spätnachts von einer Streife der PI 27 kontrolliert wurden. 0,84 Promille wurden bei einem 32-Jährigen aus dem Landkreis Ebersberg gemessen, nachdem ihn die Polizei auf der Aschheimer Straße in Feldkirchen angehalten hatte. Er musste sein Auto abstellen, ihn erwartet neben einer Geldbuße ein mindestens einmonatiges Fahrverbot. Die gleichen Folgen drohen einem 57-Jährigen aus dem östlichen Landkreis München, der in seinem Auto auf der Erdinger Straße in Aschheim kontrolliert wurde. Hier hatte der Atemalkoholtest einen Wert von 1,06 Promille ergeben.