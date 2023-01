Als Aschheims Bürgermeister Thomas Glashauser im September wegen eines Burn-outs ausfiel, übernahm sein Stellvertreter Robert Ertl die Amtsgeschäfte. Seither versucht dieser, seinen Job im Ebersberger Krankenhaus mit den Verpflichtungen in der Gemeinde unter einen Hut zu bringen. Wie lange das so weiter geht, ist offen.

Von Irmengard Gnau, Aschheim

Dass seine Unterschrift die guten Wünschen der Gemeinde Aschheim an ihre Bürger und Bürgerinnen für das Jahr 2023 zieren würde, hat sich Robert Ertl vor einigen Monaten nicht vorstellen können. Doch im September wurde klar, dass der Erste Bürgermeister der Gemeinde Aschheim im Landkreis München, Thomas Glashauser (CSU), sein Amt vorübergehend würde ruhen lassen müssen, um sich wegen eines Burn-outs in ärztliche Behandlung zu begeben. Als sein Stellvertreter musste sich Ertl von der Fraktion der Freien Wählergemeinschaft ohne großen Vorlauf auf dem Bürgermeistersessel einfinden. Vertreten hatte Ertl Glashauser zwar davor schon, doch plötzlich dauerhaft der gut 10 000-Einwohner-Gemeinde offiziell vorzustehen, war doch ein spürbarer Rollenwechsel. "Eine Gemeinde zu leiten ist eine Riesenaufgabe", sagt Ertl. "Das ist eine Riesenverantwortung."

Eine Verantwortung, in die sich der 57-Jährige inzwischen nach eigenem Bekunden gut eingefunden hat. "Die Verwaltung unterstützt mich tatkräftig, daher flutscht es inzwischen", sagt Ertl. Bei der Erfüllung seiner Aufgabe helfen ihm die Erfahrung aus 14 Jahren im Gemeinderat und die guten Verbindungen in seinem Heimatort. Und er findet an der Rolle zunehmend Gefallen. Am 29. September 2022 nahm Ertl zum ersten Mal an der Stirnseite des Sitzungsrunds Platz, um die Debatten zu moderieren, inzwischen führt er entspannt durch die Tagesordnung des Gemeinderats. Auch die Bürgerversammlung absolvierte er souverän, noch dazu in einem bislang ungekannten Rekordtempo.

Der Job des Ersten Bürgermeisters mit seinen vielfältigen Aufgaben habe viel Reiz, sagt Ertl: "Man weiß am Morgen nie, was der Tag bringt." So tiefe Einblicke in die Hintergründe der Aschheimer Kommunalpolitik wie nun habe er noch nie gehabt. Und auch wenn Bauleitplanverfahren so manches Mal ihre Längen haben, betont Ertl: "Ich hatte noch keinen Termin, zu dem ich mit Grausen hingegangen bin." Es gab ja auch einige sehr erfreuliche Anlässe: Im November etwa durfte er mit Landrat Christoph Göbel (CSU) und den Kollegen aus Kirchheim und Feldkirchen den symbolischen ersten Spatenstich setzen für den neuen Schulcampus, auf dem die Realschule einen Erweiterungsbau erhält und das neue Aschheimer Gymnasium entstehen soll.

Angenehmer Termin: Im November durfte Robert Ertl (Dritter von links) mit den Bürgermeister-Kollegen der Nachbarkommunen den ersten Spatenstich für den Schulcampus Aschheim setzen. (Foto: Claus Schunk)

Doch die Zeit für all das lässt sich nicht aus dem Ärmel schütteln, soviel ist auch klar. Ertl hat einen Hauptberuf, er leitet die Medizintechnik im Kreisklinikum Ebersberg und ist dort Beauftragter für Medizinproduktesicherheit. Der Geschäftsführer des Klinikums, selbst in der Kommunalpolitik engagiert, zeigte im Herbst glücklicherweise viel Verständnis für die besondere Situation. So konnte Ertl vereinbaren, dass er zunächst im Beruf kürzer tritt. Montags und dienstags fährt er von 8 bis 14.30 Uhr in die Klinik, hinzu kommen Aufgaben, die er aus dem Home-Office erledigt. Die restliche Zeit ist er im Rathaus oder für die Gemeinde unterwegs. Das sei guten Gewissens möglich gewesen, weil die arbeitsintensivste Zeit für seine Stelle in der Klinik im Frühjahr und Sommer liege, sagt Ertl. Nun arbeitet der 57-Jährige auf zwei Baustellen, ist für die Klinik erreichbar und gleichzeitig im Rathaus präsent. "Das ist zurzeit ein wenig ein Jonglieren, aber das ist jetzt eben so", sagt Ertl. Bis zum 31. Januar gilt diese Vereinbarung noch. Wie es danach in der Gemeinde Aschheim weitergeht, ist noch weitgehend offen.

Er hoffe bis dahin auf ein Zeichen von Thomas Glashauser, sagt Ertl. "Ich werde auch wieder in der Klinik gebraucht." Die Frage, ob er sich dauerhaft den Job als Erster Bürgermeister vorstellen kann, lässt der 57-Jährige offen. Bei der Kommunalwahl 2020 hatte der Freie Wähler nicht für diesen Posten kandidiert. Er ist in seiner Stellvertreterposition bislang weiterhin ehrenamtlich tätig, seit Oktober erhält er als Entschädigung für seinen Zusatzeinsatz eine Monatspauschale von gut 900 Euro sowie einen Tagessatz von 200 Euro pro Vertretungstag. Glashauser hingegen ist wie die meisten Ersten Bürgermeister im Landkreis der Gemeindeordnung nach berufsmäßiger Erster Bürgermeister, also Beamter auf Zeit. Seine Amtszeit läuft dem Bayerischen Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz zufolge sechs Jahre, seit der jüngsten Wahl wäre das also noch bis 2026. Niemand will den erkrankten Bürgermeister drängen, das Verständnis für ihn ist groß. Und doch brauchen seine Vertreter eine Perspektive. In Aschheim stehen 2023 wichtige Projekte auf dem Plan. Der Neubau des Rathauses, der Ausbau der Geothermie, der dritte Bauabschnitt der Grundschule, die mögliche Sanierung des Kindergartens. All das erfordert eine konzentrierte Gemeindeleitung.

Das alte Aschheimer Rathaus wurde im Mai 2022 wegen Statik- und Brandschutzmängeln abgerissen. Der Neubau wird am selben Ort entstehen. (Foto: Claus Schunk)

"Wir müssen schauen, wie wir eine gute Lösung für alle Seiten finden", sagt Ertl mit Blick auf das neue Jahr. Auch die Dritte Bürgermeisterin Marion Seitz (Grüne) sagt ihre Unterstützung zu. Wo sie im Rathaus gebraucht werde, werde sie "möglich machen, was geht", sagt Seitz. Die berufstätige vierfache Mutter zeigt sich optimistisch: "Ich lasse mich überraschen, planen kann man nicht wirklich. Es bleibt uns nichts übrig, als auf die Situation zu reagieren."

Im Fall der Verhinderung des Ersten Bürgermeisters einer Gemeinde sieht die bayerische Gemeindeordnung in Artikel 39 vor, dass er durch die weiteren Bürgermeister in ihrer Reihenfolge vertreten wird. Der Gemeinderat kann gemäß Artikel 39 Absatz 1 Satz 2 der Gemeindeordnung zudem weitere Stellvertreter aus seiner Mitte bestimmen. In dem Fall, dass weder der Erste noch weitere Bürgermeister einer Gemeinde einsatzfähig sind, wird die Vertretung durch die weiteren Stellvertreter im Rahmen ihrer Möglichkeiten wahrgenommen. Dass die Rechtsaufsichtsbehörde, in diesem Fall das Landratsamt München, tätig wird, ist in den Vorschriften nicht vorgesehen. Ausnahme wäre das Festsetzen eines vom Wahlturnus abweichenden Termins, falls eine Neuwahl des Ersten Bürgermeisters erforderlich werden sollte.