2. April 2019, 21:47 Uhr Aschheim Zwei Verletzte bei Kollision

Ein Verkehrsunfall bei Aschheim hat am Dienstag zwei Verletzte gefordert. Ein 75-Jähriger aus dem östlichen Landkreis war um 10.15 Uhr mit seinem Auto auf der Bundesstraße 471 von Feldkirchen in Richtung Aschheim unterwegs. Um auf die Staatsstraße 2082 in Richtung A 99 zu wechseln, ordnete er sich vor der Brücke der B 471 über die Staatsstraße 2082 auf der Linksabbiegerspur ein. Beim Abbiegen kam es zur Frontalkollision mit dem Auto einer 45-Jährigen, die ihm auf der B 471 entgegen kam. Die Autofahrerin wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Münchener Krankenhaus gebracht, der Mann erlitt leichte Verletzungen. Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 15 000 Euro. Aufgrund der Straßensperre kam es zu Behinderungen.