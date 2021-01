Die meisten verbliebenen Arbeitsplätze des insolventen Zahlungsdienstleisters Wirecard in Aschheim sind offenbar gerettet. Wie die Kanzlei des Insolvenzverwalters Michael Jaffé am Donnerstag mitteilte, wurde der Verkauf des Wirecard-Kerngeschäfts an die spanische Santander Bank abgeschlossen. Rund 500 Mitarbeiter würden damit Teil der Getnet-Plattform von Santander. Damit bleiben nach Auskunft des Insolvenzverwalters fast alle Arbeitsplätze am Standort Aschheim erhalten. Santander will nach eigenen Angaben mit dem Erwerb ihr Geschäft in Europa beschleunigen. Bereits Mitte November hatten die Banco Santander und Insolvenzverwalter Jaffé einen Vertrag zur Übernahme der europäischen Technologieplattform des insolventen Zahlungsdienstleisters sowie der dafür notwendigen Vermögenswerte geschlossen. "Mit dem erfolgreichen Verkauf an Santander haben wir unser Ziel erreicht, die bestmögliche Lösung für Mitarbeiter und Gläubiger zu finden", wird Jaffé zitiert.