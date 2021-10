Von Leo Kilz, Aschheim

"Etwas ernüchternd" nannte Bürgermeister Thomas Glashauser (CSU) den Bericht der Energieagentur Ebersberg-München in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend. Auf Bitte der Gemeinde hatten die Experten überprüft, welche Flächen in Aschheim für Windkraft- und Photovoltaikanlagen geeignet sind. Das Ergebnis: Für Sonnenkollektoren kommt vor allem ein 200 Meter breiter Streifen zu beiden Seiten der Autobahn A 99 in Frage. Auch die Felder am Containerbahnhof im Süden der Gemeinde könnten Sonnenkollektoren Platz bieten.

Windräder können in Aschheim wiederum nur in zwei Arealen errichtet werden. Zum einen in einem etwa 500 Meter breiten Korridor auf den Feldern zwischen der A 99 und dem Ismaninger Speichersee, zum anderen auf einer kleinen Fläche, etwa auf halber Strecke zwischen Aschheim und Dornach. Letzteres schlossen fraktionsübergreifend alle Rednerinnen und Redner der Gemeinderatssitzung aus. "Ich denke, da sind wir uns alle einig, dass wir nicht vorhaben, zwischen Aschheim und Dornach ein Windrad zu bauen" sagte Bürgermeister Glashauser.

Möglich bleibt allerdings, dass Windenergie auf den Feldern nördlich der A 99 erzeugt werden kann. "Wir sollten das zumindest prüfen und nicht einfach ausschließen", befand Andreas Bichler (SPD). Um abzuwägen, ob eine Windkraftanlage in Aschheim sinnvoll ist, muss geklärt werden, wie effektiv das Windrad arbeiten würde. Letzte Untersuchungen dazu liegen der Gemeinde aus dem Jahr 2012 vor, sie wurden seinerzeit nördlich des Speichersees angestellt. Dieses Areal ist nun rechtlich ausgeschlossen. Wegen des Luftverkehrs rund um den Flughafen München dürfen im gesamten nördlichen Gemeindegebiet keine Windkraftanlagen errichtet werden.

Seit der Studie 2012 ist die Windkraft-Technologie zudem effizienter geworden. Wie viel Strom der Wind für Aschheim erzeugen könnte, muss also erst noch herausgefunden werden. Klar ist: Wenn ein Windrad ausgelastet ist, kann es zehnmal so viel Strom liefern wie zwei Hektar Solarpaneele.

Unklar blieb bis zuletzt, über was der Gemeinderat eigentlich beschließen sollte. Zur Abstimmung stand, eine Liste an Vorhaben aus dem Vortrag der Energieagentur zu destillieren, um diese bei der nächsten Änderung des Flächennutzungsplans zu berücksichtigen. Doch welche Flächen sollten berücksichtigt werden und welche nicht? Dieser Debatte schien Glashauser ausweichen zu wollen. Wohl vor allem, weil ohne ein Gutachten zur Effektivität keine Grundlage für die Diskussion vorlag.

So blieb Beschlussvorlage auf der Leinwand zunächst ein Blankoscheck für die Verwaltung, da die Vorschläge der Gemeinderatsmitglieder nicht für alle sichtbar eingetragen wurden. Auf Antrag der Freien Wähler wurde statt eines Beschlusses jedoch einvernehmlich eine einfach Kenntnisnahme vereinbart. Die Diskussion über Windräder in Aschheim, sie steht also noch aus.