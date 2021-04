Zwei Autofahrer haben sich am Montagnachmittag auf der B 471 zwischen Aschheim und Feldkirchen jeweils gegenseitig überholt und dann einen Unfall gebaut. Wie es dazu kam und wer schließlich Schuld hatte an dem Malheur, bei dem niemand verletzt wurde, ist noch strittig. Erst überholte gegen 16.10 Uhr der 26-jährige Fahrer eines Pkw den Transporter, in dem ein 46-Jähriger Münchner am Steuer saß. Auf Höhe der Überführung der Staatsstraße 2082 setzte dann der Münchner mit seinem Transporter zum Überholen an. Dabei kam es laut Mitteilung der Haarer Polizei zum Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro entstand. Weil sich die beiden Beteiligten nicht einig sind, wie es zu dem Unfall kam, ermittelt nun die Polizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Nötigung. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 089/46 23 05-0 mit der Polizeiinspektion Haar in Verbindung zu setzen.