Ein sechsjähriger Bub ist am Samstag in Aschheim beim Spielen auf die Straße gelaufen und von einem Auto erfasst worden. Das Kind wurde bei dem Unfall schwer verletzt, wie die Polizei berichtet. Der Bub hatte mit Freunden auf einer Wiese und auf dem Gehweg nördlich vom Herzogstandbogen gegen 15.10 Uhr Fangen gespielt. Am Fahrbahnrand zur Wiese, wo die Kinder spielten, stand ein geparkter Anhänger. Ein 53-Jähriger kam mit seinem Wagen der Marke Dodge aus westlicher Richtung angefahren und wollte dort in sein Grundstück einbiegen. Dabei holte er laut Polizei wegen der Fahrzeuggröße nach links aus, um anschließend rechts auf das Grundstück zu fahren. In diesem Moment lief der Sechsjährige hinter dem geparkten Anhänger auf die Straße und wurde durch den großen Wagen erfasst. Der Bub wurde verletzt und von einem Rettungsdienst in eine Klinik zur stationären Behandlung gebracht. Die Verkehrspolizei München führt die weiteren Ermittlungen.