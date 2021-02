Eine 67 Jahre alte Autofahrerin hat sich am Montagmittag in der Aschheimer Ortsmitte mit ihrem Kleinwagen überschlagen. Nach Angaben der Polizei geriet die Frau gegen 12.45 Uhr auf der Ismaninger Straße kurz vor der zentralen Kreuzung mit der Münchner, Erdinger und Feldkirchner Straße aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und auf den Gehsteig. Ihr Auto rammte den dort geparkten Wagen einer 35-Jährigen aus München. Anschließend wurde es zurück auf die Straße und gegen ein weiteres Auto geschleudert, das gerade vor der roten Ampel stand, und blieb auf dem Dach liegen.

Die Fahrerin musste von der Feuerwehr aus dem total demolierten Kleinwagen befreit werden, sie kam mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die 35-Jährige, die ihr Auto laut Polizei gerade be- oder entlud, hatte Glück, dass sie sich zum Zeitpunkt des Unfalls gerade nicht an der geöffneten Heckklappe ihres Fahrzeugs befand. Die Beamten schätzen den Schaden an den drei Autos und einem ebenfalls zerstörten Verkehrszeichen auf etwa 30 000 Euro. Für die Bergung des Kleinwagens und die Aufräumarbeiten war die Ismaninger Straße zeitweise komplett gesperrt.