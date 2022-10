Trickdiebe haben eine Rentnerin in Aschheim um Schmuck im Wert von 30 000 Euro gebracht. Die Täter klingelten nach Polizeiangaben am Montag gegen 14 Uhr bei der über 80-Jährigen. Eine etwa 30-jährige Frau hatte einen grünen Ordner dabei und stellte sich mit ihrem gleichaltrigen Begleiter an der Tür als Spendensammlerin vor, die für einen Gehörlosenverein unterwegs ist. Nachdem die Seniorin ihnen einen niedrigen Betrag übergeben hatte, bat die Frau an der Tür um ein Glas Wasser. Die Senioren ging in die Küche, wohin ihr die Frau unaufgefordert folgte. Während sich beide dort aufhielten, betrat der zweite Täter die Wohnung und entwendete eine Schatulle mit Schmuck. Die beiden verließen daraufhin das Haus. Eine Nachbarin, bei der das Paar davor schon geklingelt hatte, sah die beiden in der Nähe des gemeinsamen Wohnhauses. Ihr kam die Situation auffällig vor, sie schöpfte Verdacht und alarmierte die Polizei. Die sucht nun eine etwa 1,55 Meter große Frau mit Schwangerschaftsbauch. Sie hat lockige Haare, trug ein weißes Sweatshirt und eine schwarze Hose. Der Mann ist etwa 1,60 Meter groß und hat dunkle, kurze zurückgegelte Haare, einen Dreitagebart. Er trug eine schwarze Jacke und blaue Jeans.