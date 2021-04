Schwer verletzt worden ist eine Leichtkraftrad-Fahrschülerin am Samstag gegen 12.45 Uhr auf der Münchner Straße in Aschheim Richtung Dornach. Grund war ein Lenkfehler, den sie bei einer geplanten Gefahrenbremsung mit 50 Stundenkilometern machte, während ihr Fahrlehrer hinter ihr fuhr. Das Programm der Fahrstunde bestand an dem Tag daraus, verschiedene Grundübungen zu absolvieren. Die Notbremsung auf einem Zweirad aufgrund plötzlicher Hindernisse ist eine der schwierigsten Übungen. Die 56-jährige Münchnerin stürzte. Andere Unfallbeteiligte gab es nicht. Das Opfer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, der Roller leicht beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.