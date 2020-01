Den Auftakt des Jahres will die Gemeinde Aschheim mit ihren Bewohnern feiern. Deshalb lädt sie für Freitag, 17. Januar, zum Neujahrsempfang. Die Gäste werden von 19 Uhr an in den Feststadel an der Eichendorffstraße 10 eingelassen. Zum Beginn um 19.30 Uhr hält Bürgermeister Andreas Glashauser (CSU) eine Neujahrsansprache. Die Aschheimer Band "Action People" umrahmt den Abend musikalisch. Besonders engagierte Bürger werden geehrt, anschließend ist Zeit für Gespräche und Austausch. Wer an dem Empfang teilnehmen will, kann sich bis Freitag, 10. Januar, unter Telefon 089/90 99 78 15 oder per Mail an buergermeisterbuero@aschheim.de ist anmelden.