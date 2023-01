Mit einem mehrtägigen Fest will die Gemeinde Aschheim im Jahr 2025 das 25-jährige Bestehen ihrer Städtepartnerschaften feiern. Dazu sollen Gäste aus Mougins in Südfrankreich, Jedovnice und Kotvrdovice in Tschechien sowie Leros in Griechenland und Liegau-Augustusbad in Sachsen eingeladen werden.

Voraussichtlich von Donnerstag, 29. Mai, bis Sonntag, 1. Juni 2025, soll ein vielfältiges Programm stattfinden. Aktuell werden die Kosten für die Feierlichkeiten auf circa 100 000 Euro geschätzt, der Gemeinderat sicherte dem örtlichen Partnerschaftsverein entsprechende finanzielle Unterstützung zu.