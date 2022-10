Die SPD-Ortsvereine Kirchheim-Heimstetten, Aschheim und Feldkirchen wollen bei einer gemeinsam organisierten Podiumsdiskussion am Mittwoch, 12. Oktober, Antworten suchen auf die Frage "Was ist gute Pflege?". Der Kritiker des Pflegesystems Claus Fussek sitzt mit auf dem Podium. Er diskutiert mit Hans Kopp, Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt München, sowie mit der Altenpflegerin Gabrielle Schweller und dem Geschäftsführer der Vereinigung der Pflegenden in Bayern, Michael Wittmann. Es soll darum gehen, wie angesichts einer alternden Gesellschaft die pflegerische Grundversorgung in Zukunft gewährleistet werden kann. Die beiden Landtagskandidaten der SPD, Christine Himmelberg und Florian Schardt, moderieren die Debatte. Die Veranstaltung findet im Kulturellen Gebäude Aschheim statt und beginnt um 19 Uhr.