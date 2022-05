In Aschheim wird künftig eine neue Sirene heulen, sollte es zu einem Notfall kommen. Die bisherige Sirene war auf dem alten Rathaus platziert. Da das mehr als hundert Jahre alte Gebäude nun abgerissen wird, um Platz für einen größeren Neubau zu machen, musste die Kommune einen neuen Standort für das akustische Warnsystem suchen. Dieser wurde am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr gefunden: Anfang Mai brachte ein Spezialunternehmen die neue Sirene am Schlauchturm in der Tannenstraße an.

Dabei kam das neue Sonderförderprogramm der bayerischen Staatsregierung der Gemeinde Aschheim gerade zupass. Angesichts der jüngsten Naturkatastrophen wie der Überschwemmungen 2021 im Ahrtal wie auch im südlichen Bayern will die Landespolitik die Warnsysteme stärken und unter anderem Sirenensignale wieder aufbauen, die über Jahrzehnte bewährt waren, aber in der jüngeren Vergangenheit an vielen Orten abgebaut worden sind.

In Aschheim stand freilich nie zur Debatte, die Sirene abzubauen. Da der Umzug sowieso nötig wurde, hat die Kommune diesen Umstand jedoch genutzt, um die alte Sirene durch eine moderne, zusätzlich zum Analog- auch mit Digitalfunk ausgestattete Anlage zu ersetzen. Diese kann im Notfall sowohl die Einsatzkräfte alarmieren, als auch die Bevölkerung aufmerksam machen, sich im Rundfunk näher über die Lage zu informieren.

Die Sirenensignale in Bayern sind hier nachzuhören.