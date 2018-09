28. September 2018, 21:54 Uhr Aschheim Simultanschach mit Meister

Zu ihrem Simultanschach-Event an diesem Samstag, 29. September, hat die Schachgemeinschaft Aschheim-Kirchheim-Feldkirchen den internationalen Meister Frank Zellner eingeladen. Etwa 20 Spieler der Schachgruppe fordern den viermaligen Württembergischen Meister im Simultanschach heraus. Auch die Bürgermeister, Pfarrer und Schulleiter der Gemeinden stellen sich am Prominentenbrett dem Schachmeister. Von 14 Uhr an spielen die Teilnehmer in der Aschheimer Sportgaststätte "Tassilo" um ihre Figuren.