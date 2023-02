Secondhand-Laden in der Ortsmitte

Der Verein "Hand in Hand" fügt seinen Angeboten in Aschheim ein weiteres hinzu: Seit einigen Tagen betreibt der gemeinnützige Verein einen Secondhand-Laden in der Ortsmitte, gleich gegenüber der Apotheke. Das Geschäft trägt den Namen "Schatzkasterl" und soll nach dem Wunsch der Initiatoren zu einem Treffpunkt für Aschheimerinnen und Aschheimer werden und auch Raum bieten, um neue Pläne für die Gestaltung des Ortes zu schmieden.

Mit dem Wiederverkauf wollen die Vereinsmitglieder gespendeten Dingen ein zweites Leben verschaffen und einen Beitrag zu nachhaltigem Konsum leisten. Die Erlöse aus den Secondhand-Verkäufen will "Hand in Hand" in neue Projekte stecken, sie könnten aber auch anderen Aschheimer Organisationen zugute kommen.

Das "Schatzkasterl" ist dienstags von 15 bis 18 Uhr, mittwochs von 10 bis 13 Uhr, donnerstags von 17 bis 20 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet; Waren werden zudem montags zwischen 16 und 18 Uhr angenommen. Nähere Informationen zur Produktpalette gibt es online unter www.handinhand-aschheim.de.